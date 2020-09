Park osázel na počátku 20. století lékař František Hamza, zakladatel léčebny, který využil čistou přírodu jako terapii, tedy jednu z léčebných metod určenou malým pacientům s tuberkulózou.

Dal vysadit modřínové a březové hájky, ve kterých jako první na světě nechal vyučovat dlouhodobě nemocné děti pod širým nebem. Výsadbu doplňovali zahradníci postupně tak, jak se budovaly jednotlivé pavilony.

Suchá léta s podkorním hmyzem

Avšak extrémy počasí 21. století učinily dosavadní idyle přítrž. „V červnu 2008 se areálem arboreta přehnala silná vichřice. Její následky byly mimořádné, celkově bylo tehdy zasaženo a výrazně poškozeno 185 stromů; vývratů bylo 25, polomů 33. Zničeno bylo 13 stromů s průměrem kmene vyšším než 50 cm a 142 stromů s průměrem kmene 10 až 50 cm. Sbírkových stromů bylo poškozeno čtyřiadvacet,“ vzpomíná metodička Hamzova arboreta Jana Zavřelová.

Sotva se park vzpamatoval a léčebna pokračovala ve výsadbě nových stromů, nastala opačná situace, kdy začalo obrovské škody způsobovat dlouhodobé hydrologické sucho, kvůli kterému poklesly hladiny podzemních vod.

„Loňské i předloňské velmi suché léto spolu s vysokými letními teplotami, ale i suché zimy beze sněhu vyvolaly masivní usychání porostů s následným napadením podkorním hmyzem,“ říká Václav Větvička, odborný garant Hamzova arboreta. Hovoří o lýkožroutu smrkovém, který přednostně napadá čerstvě odumřelé stromy nebo dřeviny, jež jsou silně stresované suchem.

„Při přemnožení, kdy nenalézá dostatek vhodného materiálu pro další množení, pak napadá i stromy zdravé,“ vysvětluje známý botanik.

Škody, které loňské a předloňské sucho a hmyz napáchaly, si vybraly svoji daň i v Hamzových hájcích, které patří k nejvíce ohroženým. Desítky bříz, modřínů, ale i borovic muselo padnout k zemi. „Na uvolněná místa postupně dáváme nové sazenice. Dobrou zprávou je, že masivní kácení kupodivu neovlivnilo mikroklima, které tu v léčebně panuje. Všechno totiž zachraňují vzrostlé listnaté stromy,“ přidává dobrou zprávu Jana Zavřelová.

Seriál Deníku: Zelená změna u vás

