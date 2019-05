Zeman cestou od volební urny podotkl, že by novináře zajímalo, koho volil, což ale s ohledem na to, že volby jsou tajné, neřekne. Už dříve na sjezdu ČSSD ale Zeman prohlásil, že dá v evropských volbách hlas sociální demokracii.

"Evropské volby, ať se nám to líbí, nebo ne, jsou testem spokojenosti i s domácí politikou," řekl potom Zeman České televizi. Uvedl také, že pokud lidé k volbám nejdou, riskují, že jiní lidé k volbám jdou a "udělají jim peklo na zemi".

Zeman s manželkou Ivanou volil za značného zájmu novinářů tradičně v základní škole v Praze-Lužinách. Před samotným volebním aktem prohodil několik slov se členy volební komise.

Okamura doufá ve vyšší účast

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura doufá, že volby do Evropského parlamentu bude provázet vyšší účast než před pěti lety. Dnes to řekl to novinářům poté, co v Praze 8 odevzdal svůj hlas. Podle Okamury jde o klíčové volby pro budoucnost Česka.

Před pěti lety se hlasování zúčastnilo 18,2 procenta voličů. "Volební účast je samozřejmě ve hvězdách, všichni víme, že Česká republika měla druhou nejnižší účast v celé Evropské unii před pěti lety. Já doufám, že tentokrát si občané uvědomí, že jsou to klíčové volby pro budoucnost České republiky a že snad ta volební účast bude co nejvyšší," řekl Okamura.

Ve volbách jde podle něj o to, zda si Česko zachová svobodu a suverenitu, nebo se rozplyne v "multikulturním superstátu Evropské unie". "Evropský parlament je jediné místo, kde můžeme budoucnost České republiky ovlivnit a kam český občan může volit své zástupce," uvedl.

V evropských volbách jde podle něj o tři témata - svobodu a suverenitu Česka, migraci s islamizací a demokratizaci. "My prosazujeme, aby bylo možné i na evropské úrovni hlasovat v referendu o zásadních věcech," řekl Okamura.

SPD chce podle něj ukončit současný systém evropské integrace. "Chceme ukončit současnou Evropskou unii a vrátit se zpět před lisabonskou a maastrichtskou smlouvu, to znamená ke spolupráci svobodných a suverénních zemí bez diktátu Bruselu," dodal.