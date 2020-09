Zdroj: Deník„Zrovna teď jsem na Šumavě a pozoruji žáby a hady,“ vysvětluje Vladimír Melichar důvod pracovní cesty. Výjezd mimo Karlovarský kraj pro něj není žádnou výjimkou. Často cestuje po celé republice a provádí přírodovědecké výzkumy. Právě díky nim pak dokáže určit, které živočišné a rostlinné druhy se na chráněném území vyskytují.

Například aktuální podmínky na Šumavě jsou ideální pro mapování plazů, naopak obojživelníkům teplé počasí příliš nevyhovuje,“ říká přírodovědec, který často musí překonávat i obtížné překážky. „Třeba při monitoringu netopýrů se pohybuji ve štolách, někdy zase v rašeliništích. Představuje to určitou výzvu, ale právě to mě baví nejvíce,“ vysvětluje.

Právě rašeliniště a karlovarská příroda jsou také důvody, proč se z pracovních cest vždy rád vrací zpět do rodného kraje. „Uvnitř Slavkovského lesa máme hned několik fenoménů, třeba minerální prameny v divoké přírodě. Zajímavý je třeba i prostor Doupovských hor,“ jmenuje jen několik z mnoha zdejších unikátů.

„Zajímavým příkladem jsou obojživelníci. Na Karlovarsku máme lokality, jako jsou opuštěné doly. A v Sokolovské a Chebské pánvi pak žijí druhy, které jinde v republice nenajdete,“ poukazuje Vladimír Melichar například na tamní výskyt vzácné ropuchy krátkonohé.

Ohrožené druhy

Podle něj jsou obojživelníci jedním z nejvíce ohrožených druhů společně s motýly. „Neznamená to, že časem úplně vymřou, ale že třeba motýla, který byl dříve ve všech vesnicích, najdeme nyní už jen v jedné rezervaci,“ dodává.

I když pro některé druhy to dobře nevypadá, situace prý není tak beznadějná. Společně s dalšími přírodovědci totiž nesleduje jen výskyt jednotlivých živočichů. Snaží se především vymyslet způsob, jak ekologickou situaci zlepšit.

„Řešení jsou známá, teď jde jen o to, jak je prosadit,“ uzavírá optimisticky Vladimír Melichar, který by rád zpracoval například koncepce ochrany přírody Středočeského a Karlovarského kraje. Ještě předtím ho ale čekají další pracovní cesty. Ty ho tentokrát zavedou do východních Čech, kde bude pozorovat populaci křečků.