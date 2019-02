„Telegraph vyrozuměl, že plány vládních činitelů, které byly o víkendu projednávány, zahrnují zaslání formální žádosti Bruselu o odložení brexitu, pokud by do 12. března nedošlo k prosazení dohody,“ píše britský deník, podle kterého sice premiérka může tímto krokem zabránit rebelii jedné části poslanců, ale hrozí, že si znepřátelí euroskeptické zákonodárce.

„Panuje tam velice křehká rovnováha,“ cituje Telegraph neupřesněný zdroj. Konkrétní délka případného odkladu sice stanovena nebyla, podle zdroje britského listu to však zřejmě nebude déle než dva měsíce. V takovém případě by se Velká Británie nemusela zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční od 23. do 26. května letošního roku.

Britská premiérka až doposud jakýkoli odklad brexitu nepřipouštěla a trvala na tom, že Velká Británie opustí Evropskou unii ve stanoveném termínu, tedy na konci března letošního roku. Stále se jí však nepodařilo vyjednat takovou podobu dohody s EU, kterou by byli ochotni britští zákonodárci odložit. I přesto Mayová uvedla, že odchod 29. března je „stále na dosah“.

Aby získala více času na vyjednávání, stanovila termín hlasování o dohodě na 12. března. „Příští týden s (brexitovou) dohodou do parlamentu nepřijdeme, ale zajistíme, že se tak stane do 12. března,“ prohlásila v neděli v letadle cestou do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch na summit Evropské unie a Ligy arabských států (LAS).

"We still have it within our grasp to leave the European Union with a deal on 29 March. That's what I'm going to be working at." - PM @Theresa_May at EU-League of Arab States summit in Sharm el Sheikh pic.twitter.com/kbZJLMch92