"Přemýšlím mimochodem o tom, jak vypadá speciální místo vyhrazené v pekle pro ty, kdo prosazovali brexit bez byť jen náznaku plánu, jak to bezpečně zařídit," prohlásil Tusk po dnešním jednáním s předsedou irské vlády Leo Varadkarem. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Mluvčí britské premiérky poznamenal, že je na Tuskovi, aby zvážil, zda jeho výrazivo poslouží k řešení brexitové otázky. Dodal, že je očividné, že se chce vyvarovat odchodu Británie z EU bez dohody, stejně tak je ale jasné, že text brexitové dohody se musí změnit.

Andrea Leadsomová, která organizuje agendu britské vlády v Dolní sněmovně, označila Tuska za člověka bez jakéhokoli vychování. "Myslím, že je to mimořádně politováníhodné a vůbec nijak prospěšné," napsala na twitteru.

Někdejší šéf protievropské Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a jedna z tváří britského referenda o brexitu Nigel Farage v reakci na Tuskův komentář o zvláštním místě v pekle pro zastánce brexitu uvedl, že svoboda bez nevolených a arogantních tyranů, jakým je předseda Evropské rady, mu zní spíše jako ráj.

Mluvčí severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) pro brexit Sammy Wilson na twitteru označil Tuska za ďábelského euromaniaka, který opět ukázal opovržení vůči Britům, kteří hlasovali pro útěk ze zkorumpované EU.

My response to the devilish, trident wielding, euro maniac, Donald Tusk ⬇️ pic.twitter.com/wguBeW6mn9