Filip Lukeš dnes 08:00

Ještě letos nabídnou streamovací platformy dlouho očekávané tituly jako seriály Duna: Proroctví, Hra na oliheň 2, dokončení páté řady Yellowstone nebo českou novinku Dcera národa. A v příštím roce nás čeká třeba druhá řada minisérie Šógun, hit The Last of Us 2, Rod Draka 3 či prequel Dexter: Original Sin. Z přehledu Deníku zjistíte, co zajímavého bude už brzy k vidění na streamech.