To si takhle jednou sedli ke stolu dva kámoši ze střední a řekli si, že založí studio. Jmenovali se Peter Lord a David Sproxton, chtěli si hrát a dělat animované filmy po svém. Stěží asi tušili, že se u panáka skotské právě rodí nejslavnější britské studio. Je to už padesát let, kdy v Bristolu spatřilo světlo světa Studio Aardman. Jméno prý převzali od jedné z prvních postaviček svých krátkých zkušebních příběhů.