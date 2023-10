Hranice. Zatím asi nejsyrovější film polské režisérky Agnieszky Holland o soumraku Evropy a lidství vstoupí 17. října do kin. Není snadné se na něj dívat. Ale rozhodně je to žádoucí. Na dálku mezi Bretaní a Prahou jsme si povídaly o tom, co ji k němu vedlo, proč jsme zlí a kde se naopak v lidech bere dobro. I o tom, že se těší na další film o Franzi Kafkovi, protože po Hranici to bude - ač se to nezdá - úplná selanka.

U Kafky si chci odpočinout, Hranice byla nápor, říká režisérka Agnieszka Holland. | Foto: se svolením Bioscop

S filmem Hranice jste v září v Benátkách vyhrála Zvláštní cenu. Byl to hezký pocit?

Měli jsme až neuvěřitelné přijetí, šla z toho velká síla. Ten potlesk lidí, zájem a sdílení emocí. Zůstanou ve mně dlouho uložené.

Nejen v Benátkách, i ve Vatikánu jste se dočkala vřelého přijetí a další ceny. Film ocenili zjevně i polští diváci, první víkend byl návštěvnický rekord a stále chodí. Politici k vám ale moc přívětiví nebyli, hlavně v bývalé vládě. Zaskočilo vás to?

Nečekala jsem, že to s ohledem na téma v Polsku přijmou vřele všichni. Ale přiznám se, že mě zaskočilo tolik vulgarity a neúcty. Slova a přirovnání, jaká nebyla v Polsku od 60. let slyšet. Nejdřív jsem byla Hitlerem, pak už i Stalinem. Nevycházela jsem z úžasu. Trochu jak honba na Židy.

Není vám z toho smutno?

Je mi hodně smutno. Zvlášť když vidím, jak tyhle postoje rozdělují společnost. Lidé jsou rozpolcení, což se vyhrotilo i teď před volbami. Strana Právo a spravedlnost má velkou podporu, bohužel. Zlé je, že svými výroky a kampaní povzbuzuje v lidech nenávist, což může špatně dopadnout.

Nosila jste myšlenku na Hranici v hlavě dlouho?

Ne. Bylo to tentokrát rychlé. Rozhodnutí dozrálo krátce poté, když krize na polsko-běloruské hranici před dvěma lety vypukla - respektive když Lukašenko začal organizovat příjezd migrantů převážně z diktatur Blízkého východu a jejich svážení k polské hranici, kde pohraničníci přehazovali navzájem uprchlíky z jedné strany na druhou jak vidlemi. Když začalo být jasné, jak se k celé situaci polská vláda staví – že to na jednu stranu chce ututlat, na druhou šíří o celé akci hloupé a destabilizující lži, věděla jsem, že musím něco udělat. K zóně nesměli až na řídké výjimky novináři ani evropští pozorovatelé, lidé, kteří tady uvízli, se nemohli nikoho a ničeho dovolat. Tak jsem si řekla, že nemůžu mlčet. A protože ve svém věku už nemohu běhat jako aktivisté po lese s batohem, nejlepší prostředek byl v mém případě film.

Agnieszka Hollandová s cenouZdroj: se svolením Bioscop

Jak dlouho jste psala scénář?

Pár týdnů, už koncem prosince téhož roku byl hotový. Vyslechli jsme řadu osobních příběhů, krásných, ale i smutných a krutých. Řekli jsme si s kolegy, že je odvyprávíme z různých stran, očima běženců, aktivistů, obyvatel u hranic, lidí, kteří se k tomu třeba jen nachomýtli, a také některých pohraničníků, kterým bylo to surové chování k emigrantům nepříjemné, ale měli to povinné. Pak jsme půl roku sháněli peníze a nakonec film natočili.

Z jakých zdrojů jste skládala finance?

Něco bylo ze Švýcarska, něco z Německa a Belgie, ale přidal se i varšavský filmový fond a polský Kanál Plus, což jsem ani nečekala - a velmi nám pomohl. Také se připojil polský distributor a samozřejmě vaše česká strana, jmenovitě producentka Šárka Cimbalová, s níž jsem dělala už Šarlatána, a Česká televize. Ohromnou práci odvedl český střihač Pavel Hrdlička, který dělal dvacet hodin denně, vypadal jako zombie. Stříhal u mě v Bretani, ani jednou si nezajel k moři, chudák, byl stále zavřený ve střižně. Má na tomto filmu velký podíl.

Hranice se místy blíží stylizovanému dokumentu, je asi nejsyrovější ze všech vašich filmů, až z toho jde na člověka mráz. Odpovídá všechno realitě?

Ano, všechny situace a detaily vycházejí nějakým způsobem ze skutečnosti. Pokud jde o postavy, mnohé jsou inspirovány reálnými lidmi, jiné jsou fiktivní – aby zapadali do daného rámce. Měli jsme konzultanty ze skupiny Granica, která soustřeďuje různé lidi, mimo jiné z místních organizací. Není to s nimi vždycky snadné, někteří aktivisté jsou pomocí uprchlíkům úplně posedlí, pořád by se hnali za nimi do lesa, až to občas komplikuje situaci. I to jsme chtěli ve filmu ukázat.

Ve filmu jsou drsné scény, kde pohraničníci lidem zlomyslně vylévají vodu nebo jim rozbijí termosku a nechají je vypít střepy. I to se na hranici dělo?

Ano. To se odvíjí od postavení, respektive povolení od vládní nebo náboženské autority – kdy se chování, jež se jinak považuje za zlé, interpretuje jako správné ve jménu určité ideje. Lidé tomu snadno podléhají, to je z historie známo. Je to i výraz převahy nad někým, moci, která dělá určitým povahám dobře. Často surové chování vyvěrá z osobních komplexů. Navíc se vždycky v takové skupině najde někdo se sadistickými sklony. Je to podobné, jako to bývalo v koncentračních táborech. S některými pohraničníky jsme mluvili a já se ptala, jak to vnímají. Říkali, že tak 40 procent z nich té teorii o záchraně Poláků před uprchlíky věří, pět procent jsou sadisté, kteří se na tom trápení bezmocných lidí vyžívají, a zbytek se snaží tím vším nějak projít a odejít co nejdřív do důchodu.

Který z příběhů, s nimiž jste se dostala, vás nejvíc zaskočil? Pokud takový byl…

Víte, mě už nic nezaskočí. Napsala jsem několik scénářů o lidském zlu, natočila film o holocaustu, o stalinském hladomoru na Ukrajině, už není nic, co by mě překvapilo. Vím, že to zní divně, ale je to tak. Člověk je bestie a umí dělat druhému člověku hrozné věci. I když si pořád myslím, že rovnováha dobra a zla tu je. Spíš mě zajímá, kde se bere ten imperativ dobra. Jak dokáže třeba za války člověk zachraňovat druhého, kde se tohle dobro v lidech bere. Tohle je pro mě velké tajemství.

Ve filmu hrají kromě herců i neherci. Ztvárnili uprchlíky?

Jen někteří. Jsou tam dva syrští herci, kteří utekli před diktaturou a dnes žijí v Anglii. Mladší Syřan byl vězněn a visí nad ním rozsudek smrti. Také jemu se podařilo utéct. Hraje tam i Afghánka Behi, která odešla po převratu. Velmi šikovná. Hodně mi pomohli. Se všemi jsem si sedla ke scénáři a společně jsme upravovali některé dialogy a scény, aby působily věrohodně. Také je tu pár aktivistů, kteří hrají sami sebe.

Ve filmu vystupují děti, které se účastnily i náročných dramatických scén s dospělými. Říkala jste jim všechno, co je ve scénáři, nebo jen to nezbytné? Jak situace zvládaly?

Byly to syrské děti, chytré a trpělivé. Měly vlastní zkušenost s podobnou situací, prošly cizineckým táborem. Sice už to bylo před delším časem, ale přesto – tyhle negativní věci v nich mohou být někde zapsané, měla jsem strach, aby jim natáčení nevyvolalo nějaké traumatizující pocity. Měli jsme proto s sebou psychology, kteří byli stále po ruce a povídali si s nimi. Netočila jsem kvůli nim zbytečně dlouhé záběry, aby to pro ně nebylo namáhavé. A musím říct, že se mi zdály šťastné a že je to bavilo. Když jsme skončili, byly smutné a pořád mě objímaly. Našly si ke mně i našemu filmu moc hezký vztah.

Film Hranice budí vášně. Čeští diváci ho uvidí v říjnu.Zdroj: se svolením Bioscop

Jak si to užily v Benátkách?

Nádherně. Byly poprvé na červeném koberci, krásně oblečené, učesané, nasávaly atmosféru. Byla radost se na ně dívat. Jen je trochu limitovala jejich národní zvyklost, protože v té době byl ramadán a ony byly pod kuratelou jednoho přísného tatínka, takže nemohly nic jíst ani pít, přesto si to dokázaly ohromně užít. Jsou skromné.

Kde jste natáčeli? Předpokládám, že na dané hranici asi těžko.

Ne, tam ne. Našli jsme ideální lokace nedaleko Varšavy, připomínaly krajinu u zmíněných hranic. Našli jsme i bažiny a divoký kus přírody.

V bažině se odehrává jedna z nejsilnějších scén filmu. Je to skoro jak z Krále Šumavy. Jde také o reálné případy?

Bohužel. U polsko-běloruské hranice je bažinovitý terén, v noci špatně prostupný a viditelný. Několik lidí tam utonulo, navíc existují další, kteří jsou dodnes nezvěstní. Lze předpokládat, že zůstali právě tady. Podobná smutná scéna, jakou máme ve filmu, se skutečně stala. V reálu tu dívku naštěstí vytáhli a pak v nemocnici oživili.

Patřila tahle scéna k nejtěžším, které jste v Hranici točila? Mimochodem, vážně ten klučina do močálu vlezl, nebál se?

Vlezl. Já mu původně chystala akci ve studiu a že to v postprodukci doladíme. Ale on řekl: Ne, já to chci udělat naživo. Dvakrát se úplně ponořil, kvůli kameře. Má můj obdiv.

Kde se bere v lidech ta zloba a neochota soucítit s těmi, kdo jsou v nouzi? Zvlášť když často selhávají i státní instituce?

Selhávají. A největší roli v tom hrají politické zájmy. Všichni politici mají plnou hubu státu a občanů, a přitom se třesou strachy, že to v dalších volbách prohrají. Evropa samozřejmě nechce utečence. Jenže to začíná vypadat, že za čas bude potřebovat lidi zevnitř. I uprchlíky. Polsko se třeba fatálně zcvrkává, teď je nás 40 milionů, ale za deset let to bude podle statistických dat třicet a do konce desetiletí už jen patnáct, většina přitom starých lidí. Nechuť k přijímání migrantů je masochismus. Evropa se zmenšuje, jako by nevěřila ve svou budoucnost. V Africe populace roste, klimatické změny přinesou další exodus, ten už bude nezastavitelný. Nevidím moc veselou vizi budoucnosti.

To máte pravdu. Jak vidíte svého Franze, film o Kafkovi? V jaké fázi je?

Máme už německo-české obsazení, více je německých herců. Točit budeme většinou v Čechách, zbytek v Německu. Čekám ještě na výsledky fondů, proto zatím chystám jen nějaké předtáčky.

Kdo hraje Kafku?

Jeden německý herec, zatím si nechám jméno pro sebe. Ale je mladému Kafkovi neuvěřitelně podobný!

Klasický životopisný film asi čekat nemáme, že? Když si tak vybavím vaše prokleté básníky s DiCapriem…

To ne. Bude to spíš takový nekonvenční film. Trochu experiment. Moc se těším, že si u něj pročistím po temné Hranici hlavu. I když se to v případě Kafky možná nezdá.