Irma Vep je film o filmu a v 90. letech svěřil Assayas titulní roli herečce Maggie Cheung, která tu hrála sama sebe. Příběh o vyhořelém režisérovi, jenž se snaží točit v Paříži černobílý snímek Upíři, byl prodchnutý filmařskou hektičností, trablemi do sebe zahleděných umělců i úzkostí asijské herečky, která se v cizím prostředí cítí osamělá. Série má obdobný syžet, hraje si v různých významech s pocitem "vysávání", jen je posunuta více do současnosti.

Deziluze z TV show

„Byl to dráždivý úkol. Maggie Cheung hrála kdysi sama sebe, já hraju herečku, která hraje původní Irmu Vep. Je z toho trochu nervózní, protože přebírá roli, o níž se ví, že ji hrála významná herečka. Různě se vůči ní vymezuje a zároveň se v tomto srovnání necítí komfortně. Byla to taková meta, meta, meta hra poskládaná z různých vrstev. Pro mě byla zajímavá i tím, že některé z jejích pocitů se blíží mým vlastním. Občas podobnou nejistotu v naší branži zažívám,“ shrnula Vikanderová na setkání s médii v Cannes, kde měla série - stejně jako první film před lety - světovou premiéru.

Její postava se v nové sérii jmenuje Mira (přesmyčka Irmy) a zažívá pro změnu deziluzi z příprav televizní show. V reálném životě se Alicia podobných vystoupení raději straní a dokonce nemá ani vlastní asistentku, jak přiznala. „Nikdy jsem ji nepotřebovala, kafe jsem si dokázala kdekoli uvařit sama a stejně tak zvážit své herecké nabídky. Ale bavilo mě sledovat, jak to chodí u kolegů, kteří tento servis vyžadují. A také to, jak závislé vztahy se přitom rodí,“ upřesnila švédská rodačka, která začínala s malými rolemi v severských sitcomech a kterou dnes známe z filmů Jason Bourne nebo Zelený rytíř.

Všude cizí

Navzdory tomu, že poslední roky natáčí hojně v Hollywoodu, nikdy tam prý jako doma nebude. „V Los Angeles jsem a zůstanu cizí herečkou. A v Irmě Vep zase americká herečka ztracená v evropské produkci,“ směje se třiatřictiletá žena, jež se na sérii pro HBO podílela i jako výkonná producentka a jež je filmem posedlá. „Hollywoodská herecká zkušenost je fajn, ale na rozdíl od Irmy Vep jsem pořád dost plachá.“

V tom si prý s režisérem Assaysem rozuměli. „Doba se radikálně změnila, můj ostych nikoli,“ svěřil se na festivalu režisér, který má na kontě také snímky Personal Shopper nebo Sils Maria. A důvod, proč znovu Irma Vep? „Myslím, že tyhle profesní úzkosti s Alicií sdílíme. To byl i impuls k oživení mého příběhu z roku 1996. V tom čase mezi 90. léty a současností se filmový průmysl radikálně proměnil. Proto vedeme skrze postavy v sérii i polemiku, co vlastně štáb natáčí – zda celovečerní film, nebo televizní show a co je dnes lepší a divácky slibnější,“ svěřil se v Cannes.

V lockdownu jsme si byli blíž

Čas pandemie prý herečka snášela dobře, nákazy se nebála. I když napříč světem se dlouho netočilo a projekty se odkládaly, nenudila se. „Víte, co jsem dělala v lockdownu? Dítě,“ přiznala herečka, která žije v Lisabonu a je mámou ročního syna. „Byla jsem totálně vytížená máma. A byl to fajn čas, měli jsme s manželem k sobě blíž, věnovali jsme se synovi a také trávili dlouhé týdny vařením. Přehodilo mi to priority.“

Jak říká, nechává si volný prostor pro rodinu, ekonomicky ale nestrádá. „Můj muž má teď ještě druhý job, takže jsem za vodou,“ směje se na adresu otce svého syna, herce Michaela Fassbendera, který ji doprovází na všech cestách a nechyběl ani v Cannes.

Pokud jde o výhledy filmové profese, ty se podle ní mění. „Myslím, že právě zažíváme evoluci,“ míní herečka. „Průmysl se proměňuje. A já věřím, že přinese i dobré věci. Jsem člověk, který potřebuje filmy. Ustavičně je teď sleduji, protože jsou snáze dostupné. Dokážu je hodiny sjíždět na streamovacích platformách. Ale potřebuji i kino, bez toho by můj zážitek nebyl úplný. Také proto jsem přijela do Cannes," dodala.