Jak se dělá oscarový film, co nabízejí mladí čeští tvůrci dětem, jak se animují povídky Murakamiho a kterým postavám propůjčil hlas Oldřich Kaiser. To nejlepší z animovaného filmu a ještě mnoho dalšího uvidí návštěvníci Mezinárodním festivalu animovaných filmů, který v úterý večer začíná v Liberci.

Na Anifilm zavítá i tvůrce úspěšného filmu Kung Fu Panda John Stevenson | Foto: se svolením Anifilm

Nejen animované filmy, ale už tradiční soutěžě, včetně počítačových her a virtuální reality, i bohaté doprovodné akce: výstavy, koncerty, přednášky, workshopy, dílny pro děti a prezentace novinek. Na letošním ročníku Anifilmu v Liberci nebude chybět ani slavná Kung Fu Panda Johna Stevensona, který film představí osobně. Diváci se s ním setkají i při speciálním moderovaném programu.

Sébastien Sperer přiváží speciální výběr půlnočních filmů To nejlepší z Annecy WTF2022, animátorka Kim Keukeleire ukáže film Pinocchio Guillerma del Tora, který byl letos oceněn Oscarem.

Oscarový PinocchioZdroj: se svolením Anifilm

Mezi celovečerními filmy stojí za pozornost snímek Pierra Földese, který je adaptací několika povídek populárního spisovatele Harukiho Murakamiho Slepá vrba, spící žena nebo lotyšský debut Signe Baumanové Můj románek s manželstvím o jedné ženské rebelii. V soutěži dětských filmů má zástupce i domácí produkce, o cenu zabojuje koprodukční snímek Websterovi z dílny Kataríny Kerekesové.

Západní fronta v efektech

Z českých filmových škol se do mezinárodní soutěže probojovali studenti pražské FAMU s filmy Deniska umřela a Přes střepy, ve virtuální realitě bude soutěžit české Tmání Ondřeje Moravce. Ve videoklipech lidé nahlédnou do světa snů, teenagerů, nespavosti i časů, kdy televize končily půlnočním vysíláním, uslyší například hudbu Lenky Dusilové nebo Yellow Mellow.

Zdroj: Youtube

Tématem nesoutěžního programu bude Japonsko, představí se tvorba festivalových hostů a porotců Kódži Jamamury, Mirai Mizue a Sariny Nihei. V pěti pásmech krátkých filmů diváci procestují nezávislou krátkometrážní tvorbou od 30. let minulého století až do současnosti.

Dojde i na fenomén anime, klíčem k výběru děl bylo téma přejímání evropských vlivů. Mezi celovečerními snímky návštěvníci potkají kultovní Zámek v oblacích Hajaa Mijazakiho nebo Akira Kacuhira Ótoma. Dojde i na méně známé klenoty a rarity, třeba zrestaurovanou verzi erotického anime Beladona smutku.

Chystá se největší tuzemská networkingová akce v oblasti animace Creatoola Animarket, která nabídne mimo jiné sérii přednášek a prezentaci práce českých tvůrců na vizuálních efektech oscarového filmu Na západní frontě klid.

Příběhy počítačových her fanoušky přenesou do temného kláštera v Horním Bavorsku 16. století (Pentiment), ztracené kariéry jedné filmové hvězdy (Immortality), vrátí se na opičí ostrov (Return to Monkey Island) a ponoří do lyrické řeky (Naiad). Nově se přímo v Game zóně budou konat autorská hraní oceňovaných her Sable, Someday You'll Return, Afterglitch i studentské autorské hraní (pLevel) a projekt MAP .

TmáníZdroj: se svolením Anifilm

Kaiser i Pojar

V sekci Narozen v Liberci festival připomene osobnost herce Oldřicha Kaisera, který svým typickým hlasem i hereckým výkonem ovlivnil řadu animovaných filmů i seriálů. Dojde i na sté výročí dvou významných českých tvůrců – režiséra Břetislava Pojara a výtvarníka Miroslava Štěpánka a jejich legendární seriál Potkali se u Kolína.

Kdo si bude chtít užít drsnější zábavu, má šanci během oblíbených mrazivých i lechtivých Půlnočních animacích. Dílny pro děti mají letos téma odvaha, pomáhat jim s výběrem příběhu, animačních materiálů a forem mohou i rodiče.

Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu už v úterý večer převezme animátor Alfons Mensdorff-Pouilly, který je podepsán mimo jiné pod filmy Krysař, Fimfárum Jana Wericha nebo sérií Pat a Mat. Centrem festivalu, který potrvá do 7. května, bude zámek Liberec.