Malí i velcí páni, chcípáci i celebrity. Ba i výtvarníci zcela nečekaní. A jako vždy trocha té studentské deprese. To všechno slibuje Mezinárodní festival animovaného filmu, který v úterý večer startuje v Liberci.

Sirocco a království vzdušných proudů | Foto: se svolením Anifilmu

23. ročník Anifilmu toho letos přináší hodně. Nabídne několik soutěží, mimo jiné celovečerních a krátkých filmů i počítačových her, ocení a připomene nesmazatelný vliv dramaturga a scenáristy Jiřího Kubíčka, podívá se s diváky za Český obzor a představí filmy ve virtuální realitě i výběr nejlepších videoklipů.

Zdroj: Youtube

Mezi respektovanými porotci, kteří představí svou tvorbu, budou mimo jiné Hugh Welchman z Velké Británie, který přiváží své celovečerní filmy S láskou Vincent a Jagna, a Belgičanka Emma De Swaef, jež tvoří filmy pomocí vlny, plstě a textilu a získala ocenění Cartoon d'Or.

Tématem festivalu je letos voděná loutka a přibyly i dvě novinky. Jeden den bude věnován fenoménu umělé inteligence v animované tvorbě a poprvé také proběhne Game Pitch Arena, prezentace herních projektů. Děti i jejich rodiče čeká velká nálož filmů a zábavy především ve filmovém programu Animo, ale i v dílnách animace či dabingovém a ruchovém studiu. Téměř každý den zakončí tradiční půlnoční dávka filmů - děsivých i lechtivých.

Od záplavy snímků si mohou návštěvníci oddechnout například na výstavě Za hranice animace: Voděná loutka v českém filmu v libereckém Severočeském muzeu.

V soutěži celovečerních filmů lidé uvidí například komedii Linda chce kuře, která pobaví kromě dětí řadou detailů a hlášek i dospělé, nebo snímek Sirocco a království vzdušných proudů.

Český film zastoupí poetický Tonda, Slávka a kouzelné světlo od Filipa Pošivače, který za film vyhrál i Českého lva a dvě ceny domácí kritiky.

Saudek i Lem

Speciální sekce představí nečekané výtvarníky a výtvarnice v české animaci. Nabídne méně známé filmy Kamila Lhotáka, ale také třeba rarity, za nimiž stojí Kája Saudek nebo Adolf Hoffmeister.

Zdroj: Youtube

Pro fanoušky počítačových her je tu prestižní soutěžní výběr: pokračování úspěšné hry Darkest Dungeon 2, herní adaptace románu Stanislava Lema Invincible nebo podobenství o Babylonské věži - Chants of Sennaar. A také dvě české hry: The Last Train Home inspirovaný příběhem českých legií a Bzzzt!

Po festivalu Ji.hlava se tu představí animovaný dokument Králové Šumavy, předpremiéru má loutkový Velký pán Radka Berana (navazující volně na Malého pána) i pilotní ukázka chystaného seriálu Jana Bubeníčka Veggierado.

Pro ty, kteří do Liberce míří - ať už sami nebo s dětmi - je tu i zvýhodněné festivalové jízdné a spousta doprovodného programu. Kromě dílen a dabingu třeba koncerty, divadlo nebo komentované živé hraní drobných herních projektů. A jako každý rok tu mohou lidé sami sebe animovat nebo si zahrát na ruchaře. Anifilm potrvá do 12. května.