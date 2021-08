Už zkraje října oživí domácí nabídku v kinech český animovaný film Myši patří do nebe. Jeho režijní duo Denisa Grimmová a Jan Bubeníček zatím vysílají k divákům jako ochutnávku čerstvý trailer. Přibližuje hlavní hrdiny myšku Šupito a lišáka Bělobřicha. Odpověď na to, zda mezi nimi může vzniknout přátelství, avšak najdou děti i jejich rodiče až v kinech.

Myši patří do nebe | Foto: Cinemart

Prozatím tvůrci vzkazují: „Myši patří do nebe je zatím největší film, na kterém jsme kdy pracovali. Po mnoha letech plánování, vymýšlení, práce, hraní si a snění je hotový a my z něj máme velkou radost. Všichni, kdo na něm pracovali, do něho vložili mnohem víc, než je běžné a podle nás je jejich úžasná energie a nasazení na výsledku vidět. Cítíme obrovské naplnění a motivaci pro další projekty. Moc se těšíme, až se film konečně dostane k divákům!“