Anny. Dokument o stárnoucí prostitutce šokuje i udivuje upřímností hrdinky

Nikdy není na dně. Tři odrostlé děti, dva rozvody, práce toaletářky. Ale přesto zůstává pozitivní. To je Anny, stárnoucí prostitutka, kterou 16 let sledovala režisérka Helena Třeštíková. Poté, co její dokument loni běžel v kinech, zamířil v úterý na televizní obrazovky díky České televizi. Film rovněž vyhrál hlavní cenu na festivalu dokumentů v Mnichově.

Dokument o prostitutce Anny. | Foto: se svolením Bontonfilmu