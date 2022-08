Pohled na zelené palmy a pláž. Pak šustot vrtulníku a jeho letmý stín a vzápětí zelená krása vzplane. Do uší diváka se vrývají tóny skladby The End od kapely The Doors. Úvodní scéna z Coppolova filmu se nedá zapomenout. Jeho snímek byl ale výjimečný nejen proto, že začínal bez titulků a převálcoval diváky hned v první minutě.