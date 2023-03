Případ Adámka

Jan Hecht se tak vrací k události, která se stala v květnu roku 2017, kdy po čtyřech dnech od běžné operace mandlí začal Adámek v nemocnici masivně krvácet.

Kvůli pooperačním komplikacím a rozhodnutí zdravotního personálu, kdy Adámka s jeho maminkou nechali odejít pěšky na ORL ambulanci a snažili se přivolat odbornou pomoc, což ale trvalo dlouhé minuty. Chlapec, který krvácel do úst, vdechl krev a začal se dusit. To způsobilo těžké poškození mozku. Následně chlapec upadl do bdělého kómatu.

„Můj syn v tu dobu potřeboval pomoc, vteřiny se měnily na minuty a krvácející tepna v krku po operaci mandlí mu ubírala každým okamžikem šanci situaci zvládnout,“ připomněl osudový den otec Adámka Jan Vyčítal.

Rodina Adámka se letos v lednu dočkala rozhodnutí soudu. Soudce Pardubického krajského soudu potvrdil loňský verdikt okresního soudu a uložil podmíněné tresty, za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, lékařce a zdravotní sestře. Nemocnice, která také čelila obžalobě, byla zproštěna viny.

Ani po šesti letech rodiče ale necítí úlevu, jejich syn má nenávratně poškozený mozek a vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. „Adámek už nemá život,“ řekla loni před soudem jeho matka.

Film Atestace

Děj zhruba půlhodinového snímku se odehrává v předvečer vánočních svátků.

Mladý, nezkušený lékař nastupuje na svou první noční službu. Zkušenější kolegové tráví sváteční večer doma s rodinami a nic nenasvědčuje tomu, že by se klidný večer mohl zvrtnout v boj o dětský život a profesní i osobní atestaci. „Psychologické drama tak poukazuje na alarmující situaci v českém zdravotnictví,“ doplnil umělec.

Nová generace filmařů

Své téma začínající režisér představil i v soutěži Český lev, kde byl nominován na cenu Magnesia v kategorii studentský film. „Film jsme společně s producentem Markem Dusilem přihlásili do Ceny Magnesia především pro její prestiž, neboť v kategorii studentských filmů nemá v Česku konkurenci,“ vysvětlil Hecht, který dodal, že případné vítězství může pomoci podat zprávu o tom, že nastupuje nová generace filmařů.

V konkurenci finálové pětice v kategoeii nejlepší studentský film roku 2022 nakonec neuspěl. I tak je ale podle filmových tvůrců cena Magnesia pro mladé tvůrce pomocným krokem vpřed v jejich kariéře.

Jan Hecht už nyní připravuje celovečerní hraný debut o dětské paliativní péči viděný jinou optikou než dosud uvedené snímky.