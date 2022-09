Avatar budil v roce 2009 pozornost nejen velkorysým výtvarným konceptem a revoluční technologií, ale i ekologicky laděným příběhem, který Cameron napsal osobně.

Líčí průzkumnou výpravu lidí na vzdálenou planetu, kde během své mise objeví cenný minerál, jenž by pro Zemi znamenal nedozírnou hodnotu. Díky němu by civilizace mohla vyřešit energetickou krizi a získat schopnost cestování vesmírem (motivy připomínající Herbertovu ságu Duna a také příběh Pocahontas).

Lidem se po prvotní nedůvěře domorodých obyvatel podaří prostřednictvím svých „avatarů“ na planetě adaptovat a vytvořit prostor pro diplomatické jednání. Kmenové bytosti s fluorescentní barvou kůže ale kolonizaci své země zásadně odmítají a dojde ke tvrdým střetům. Hrdina příběhu Jake, bývalý mariňák, který se sblížil s místní princeznou Neytiri, je postaven před volbu, za koho bojovat. Vše se rozhodne ve finální bitvě, která předurčí osud celého světa…

Herecký souboj

Ve filmu se objevil po boku Zoe Saldany do té doby nepříliš známý Sam Worthington, který o roli Jakea svedl boj s ostrou konkurencí (pomineme-li fakt, že osloven byl zkraje i Matt Damon, kterému ovšem termín natáčení kolidoval s filmem Bourneovo ultimátum) – s Chrisem Evansem a Channingem Tatumem.

„Channing i Chris byli vynikající. Sam měl výborný hlas a byl vášnivý. Všichni tři si vedli při čtení scénáře skvěle. Pak ale došlo na finální řeč, kde Jake povstane a pronese: Tohle je naše země. Leťte tak daleko, kam vás až vítr zanese. Sam je oba svým hlasem podrtil. Jeho bych následoval okamžitě do boje, Chrise a Chaninga ne,“ prozradil Cameron po premiéře důvod, proč padla volba na Worthingtona.

Film byl v mnoha ohledech unikátní. Skladatel James Horner pracoval s nástroji, které sám stvořil, byť existovaly jen v počítačovém programu. Měly vytvářet nevšední zvuky, které předtím nikdo jinde neslyšel. Také lidé Na´vi vznikli animací v počítači, kostýmy pro ně musely být ale ušity fyzicky, aby autoři měli z čeho vycházet. Pro zvuky zvířat na Pandoře se naopak využilo nahrávek reálných šelem a ptáků, většina z nich se natočila na Kostarice a v Africe.

Ostře střežené mobily

Film se točil v různých lokacích, především na Havaji a Novém Zélandu, podstatné práce ale vznikaly v ateliérech. Celkem je tu čtyřicet procent scén točených naživo s herci, zbytek obstaraly počítačové modely a trikové zelené pozadí.

Aby se herci snáze vžili do svých rolí a příběhu, nechal je Cameron odvézt na Havajské ostrovy, kde tábořili a vyráželi na túry do lesů. „Přírodním“ životem ovšem žili pouze přes den, noci trávili se štábem v hotelu Four Seasons.

Režisér byl přísný a vyžadoval při práci absolutní klid včetně vypnutých mobilů. Údajně nosil na plac nastřelovač hřebíků, aby jimi přitloukl do zdi každý telefon, který zazvoní během klapky…

Mimochodem, při natáčení druhého filmu přitvrdil – štáb prý dostával v rámci cateringu výhradně veganskou stravu, aby „souzníval“ s ekologickým poselstvím příběhu.

Oscarová potupa

Snímek měl samozřejmě i své kritiky. Odpůrci tabáku mu vytýkali, že jedna z hrdinek příliš kouří, Vatikán v čele s papežem Benediktem XVI. měl výhrady vůči přílišnému kultu přírody na úkor náboženství a kriticky se vyjádřil i k sentimentálnímu tónu filmu.

Přesto si Avatar získal v kinech nadšené diváky a stal se prvním filmem, který překonal v celosvětových tržbách hranici dvou miliard dolarů, a to během šesti týdnů promítání (dnes činí jeho zisk už přes 2, 8 miliard).

Na oscarovém večeru 2010 čekal modré hrdiny další souboj. Drahá eko-pohádka z fiktivní planety stanula s devíti nominacemi proti filmu z reálného života, nízkorozpočtovému dramatu Smrt čeká všude, který o válce v Iráku natočila Cameronova exmanželka Kathryn Bigelowová.

Do klání vstoupil její film se stejným počtem nominací – a vyhrál. Kathryn si odnesla šest hlavních Oscarů včetně nejlepšího filmu a režie, jako první žena v oscarové historii. Na Avatara zbyly tři sošky, za kameru, výpravu a vizuální efekty. Byl to triumf syrového dramatu z naší doby nad technicky převratným, leč vyfantazírovaným příběhem.

Což nemusí divákům vadit. Doba, ekologické imperativy i technologie pokročily. A tak se dá čekat, že nejen původní (který mimochodem stáhla Disney+ kvůli obnovené premiéře v kinech dočasně ze své platformy), ale zejména nový Avatar vzbudí další vlnu zájmu.

Upoutávka na druhý díl Avatar: The Way of Water:

