Příběh se odehrává v Hollywoodu 20. let minulého století a líčí dobu i poměry ve filmovém průmyslu se vším, co k němu patřilo. Včetně toho, že jste se klidně mohli vecpat v sexy šatičkách za poslední prachy na večírek a ráno z vás byla hvězda. Tedy pokud jste oslnili správného producenta nebo režiséra.

Atmosféru ovšem stále silněji poznamenává blížící se radikální změna. Dosud němé filmy začínají mluvit a zpívat a lavina, která se převalí přes tepající filmový olymp, s sebou vezme spoustu iluzí, snů i životů. Najdeme tu odkazy na různé slavné filmy, třeba Zpívání v dešti, ale také aktuální motivy jako MeToo a s tím související aféry, jež se v dané době běžně odehrávaly.

Stejně jako La La Land je i Babylon poctou filmu a jeho kouzlu, ostatně točil se celý na filmový pás, jen tentokrát Chazelle přitvrdil. Také nachystal pár překvapení, a to i hercům. „Natáčení bylo daleko divočejší, než jak líčil scénář,“ přiznal při americké premiéře Brad Pitt, který hraje ve filmu jednu z hlavních rolí, hollywoodského herce uprostřed typického filmového chaosu.

„První dny mi ustavičně ujížděly poznámky typu: To jako vážně? Fakt budeme hrát tohle? Ty kráso!“ A dodává, že řada věcí se točila opravdu naživo, což přivádělo herce i štáb střídavě do stavu euforie a tichého šoku. „Všechno byl reál, divoké jízdy auty, tanec, noční párty a nahé scény, pády do bazénu, prostě všechno to šílení kolem filmu. Tedy s výjimkou slona na večírku, ten vznikl trikově,“ směje se Pitt.

Zdroj: Youtube

Jeho kolegyně Margot Robbie, jež hraje právě takovou slečnu, co si vyrobí slávu během jediné noci, Pittovy pocity sdílí. „Den co den jsme stáli na place v úžasu a já se sama sebe ptala: to myslí Damien vážně? Fakt to máme udělat? A pak jsme šli a prostě to udělali. Připravil nám dobrodružství, jaké člověk hned tak před kamerou nezažije. Opravdu Babylon,“ shrnula herečka pro Hollywood Reporter za všechny kolegy, mezi nimiž jsou i Diego Calva, Tobey Maguire, Max Minghella nebo Olivia Wildová.

Nominace na Zlaté glóby

Film, který někteří charakterizují jako třaskavou kombinaci filmů Tenkrát v Hollywoodu a Vlk z Wall Street, měl v půli prosince premiéru v Los Angeles, za pár dnů vstoupí do dalších amerických kinosálů. V českých kinech ho uvidíme od 19. ledna a trailer napovídá, že nudit se nebudeme. Brad Pitt i Margot Robbie mají ostatně za své výkony už nominace na Zlaté glóby.