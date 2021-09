Zatím tři odvysílané díly seriálu České televize Ochránce vzbudily u diváků velký ohlas – a totéž se dá se očekávat i u zbývajících sedmi. Řeč v nich bude například o úspěšném řediteli, jemuž má jeden pohlavek, který uštědřil drzému žákovi, zničit kariéru. Anebo o dívce, která se zranila při pádu z koně, a lékaři v nemocnici si všimnou, že neumí pořádně číst ani psát. Ombudsman Aleš Pelán v podání Lukáše Vaculíka postupně zjišťuje, že třináctiletá Anežka nikdy nechodila do školy…

Herečka Barbora Šporclová Kodetová | Foto: Česká televize

Není to ale jen postava Pelána, která jednotlivé případy propojuje, je jí také bulvární novinářka v podání Barbory Šporclové Kodetové. „Hraju pragmatickou a účelnou ženu, která nedá nikomu nic zadarmo, chce znát pravdu. Role bulvárních novinářů je vždy tak trochu na hraně morálního kodexu. Sama velmi uznávám práci nezávislých a investigativních novinářů. A moje role Bekové je tak trochu něco mezi. V jejím případě jsem se snažila odsunout emoce do pozadí, zároveň jsme ale chtěli, aby to nebyla prvoplánová mrcha. Ve výsledku si myslím, že je to nejednoznačná postava, jako ostatně i ty další,“ uvádí herečka.