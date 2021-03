Ústředním místem části děje příběhu se stala právě Česká Skalice, kde natáčecí plac v tamní škole a okolí patřil především nezapomenutelnému popeláři ze seriálu Most! Zdeňku Godlovi (45) a právě Tomáši Magnuskovi (36). Jak sám režisér, scenárista a producent říká, snímek bude jiný než ty tři předchozí. „Méně agresivní, více humorný, s nadsázkou i ironií. I proto tam je podtext s názvem Reparát. Ale stále bude děj s odkazem na to, že jde o problematiku ze skutečného prostředí a o střet dvou etnik, která spolu ale v zásadě dokážou docela dobře fungovat,“ věří Magnusek.

Vedle dvou hlavních hrdinů se objeví i „staré známé“ tváře, jako jsou Jiří Krampol, Jan Přeučil, Jaroslava Obermaierová, Eva Čížkovská nebo Igor Bareš. Objeví se však ale i nové - Natálie Grossová nebo český bijec Karlos »Terminátor« Vémola. „Počítá se také s účastí jedné světové filmové hvězdy,“ nechtěl zatím více pustit na veřejnost Tomáš Magnusek. Ale nakonec… „O účasti ve filmu aktuálně jednáme s Jean-Claude van Dammem. Dnes jedeme do Prahy, kde budeme dohadovat podmínky smlouvy a ladit detaily. To víte - bude mu 61 let a v covidové době se mu nechce moc cestovat. Úplně čerstvá zpráva je, že by jsme mohli obrazy s ním jet natáčet do Belgie,“ prozradil Deníku.

Sám režisér Magnusek hraje ve snímku učitele Majera, který se po deseti letech dostává z kriminálu. Před branou ho čeká spolužák ze školy Zdeněk Godla. „Moc jsem se na natáčení těšil a jsem rád, že mě Tomáš oslovil. Už jsme si spolupráci spolu vyzkoušeli na jiném jeho projektu a zjistili jsme, že na sebe slyšíme. Dokonce si říkáme ´brácho´. Jsme podobné nátury, máme podobný humor a energii. Umíme si ze sebe vzájemně udělat legraci. Myslím si, že se diváci mají na co těšit,“ podotkl Zdeněk Godla, který u Magnuska zabodoval proto, že je v hereckém projevu uvěřitelný a bezprostřední, ale také spolehlivý, pracovitý a bezproblémový.

Nyní mají filmaři ještě dva dny volna a 13. března pokračují v Náchodě. Při natáčení jsou lidé ze štábu i herci vybaveni rouškami a respirátory, které herci sundávají jen v případě, že točí své obrazy nebo se občerstvují. „Zatím nám natáčení jde dobře, a to i přes současnou velmi složitou dobu,“ říká Magnusek s tím, že některé části filmu se budou dotáčet až v momentě, kdy to situace umožní a restrikce se uvolní.

Kromě Náchodska se bude natáčet i na Mostecku, jižní Moravě a v Praze. Do kin by film měl přijít na přelomu tohoto a příštího roku. Záležet bude hlavně na momentální pandemické situaci v zemi.

Základní synopse filmu:



Učitel Majer, který sedí ve vězení z důvodů zabití tří svých žáků, je v rámci politického populismu po 10 letech propuštěn na svobodu. Jelikož celá jeho rodina je pryč a nemá žádného přímého příbuzného, tak na něj zcela nepochopitelně před vězením čeká jeho spolužák ze základní školy Jura.



Ten Majerovi nabízí pomoc. Bere si ho k sobě domů a nechává ho jako dávného kamaráda a spolužáka prozatím žít u sebe. Majerovi nepomáhá ale tak nezištně, chce po něm, aby oslovil jak bývalé kolegy, tak své kontakty, aby bylo jednodušší provoz školy znovu otevřít. Společně se tato nesourodá dvojka (klidný odbornými texty přehlcený introvert) Majer a Jura (ukřičený, příliš upřímný extrovert) snaží tedy znovu obnovit chod bývalé (zvláštní) školy, především na popud rodičů.



Příběh ukazuje, jak se za deset let změnil život bývalým žákům školy, se kterými Majer pracoval. Majer vzpomíná na řadu spíše vtipných situací, které se žáky zažil a hledá k nim cestu. Vše má ale velmi zajímavé a ne zrovna očekávané rozuzlení…