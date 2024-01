Na svět přišel 30. ledna 1974 ve městě Haverfordwest. Ačkoli je jeho rodištěm Wales, po rodičích se cítí být Angličanem. Vyrůstal se třemi sestrami, z nichž jednu si jeho otec přivedl z prvního manželství. Od dvou let se často stěhoval. Rodina Baleových žila v Anglii, Portugalsku i ve Spojených státech.

Světoběžník Christian se po rozvodu rodičů usadil v Los Angeles, protože chtěl být hercem. Tento sen se mu vyplnil – od účinkování v reklamách, mimo jiné na aviváž, se vypracoval v hollywoodskou hvězdu první velikosti. Za roli v dramatu Fighter (2010) dokonce získal Oscara i Zlatý globus.

Christian Bale je známý tím, že nerad mluví o svém soukromí. „Nechci znát životy jiných herců a nechci, aby toho lidé příliš věděli o mně,“ prohlásil. Jedno ale neutajil – kvůli svým rolím často hubne, nebo naopak přibírá na váze. Například při účinkování v thrilleru Mechanik (2004) zhubl na pouhých 55 kilo, což je při jeho výšce 183 centimetrů na pováženou.

Nový příběh Bruce Waynea s Robertem Pattinsonem v hlavní roli provázela velká očekávání:

Pět měsíců po poslední klapce Mechanika ho čekal Bruce Wayne v jeho prvním batmanovském snímku. Za tu dobu zvládl přibrat zhruba třicet kilo. V roce 2019 ale herec oznámil, že s dietami a přejídáním končí: „Už v tom nemohu pokračovat. Uvědomil jsem si, že vážně hazarduji se svým zdravím. Kvůli neustálému extrémnímu hubnutí a přibírání jsem pohlédl smrti do tváře.“

V roce 2005 se Bale připojil k řadě hvězdných herců, kteří měli to štěstí stát se komiksovým superhrdinou Batmanem. „Mám strach z netopýrů, tak ať ho mají i mí nepřátelé,“ pronesl jako Bruce Wayne ve filmu Batman začíná, prvním dílu trilogie režiséra Christophera Nolana.

Christian Bale jako Batman:

Zdroj: Youtube

Bale si hlavní roli zahrál i v pokračováních Temný rytíř (2008) a Temný rytíř povstal (2012). Mimochodem, Nolan se stal prvním režisérem, který natočil více než dva snímky o Batmanovi, a Bale zase prvním hercem, jenž tuto postavu ztvárnil třikrát.

Podle zákulisních informací z natáčení to pro Balea nebyl vždy příjemný zážitek. Kvůli napodobování Batmanova projevu občas ztratil hlas. Nošení těžkého kostýmu mu způsobovalo bolest hlavy, což prý ale herci na druhou stranu pomohlo vžít se do temných pocitů temného rytíře. „Je v tom vedro, temno, potím se a bolí mě z toho hlava,“ vyjádřil se jednou. Tuto větu si pak někteří lidé ze štábu nechali natisknout na trička, ve kterých chodili po place.

Po premiéře filmu Temný rytíř povstal v roce 2012 Bale potvrdil, že netopýří oblek měl na sobě naposledy a že se mu po něm i přes prožité nepohodlí bude stýskat. „Je to zatraceně cool. Ten kus gumy mi bude chybět,“ řekl doslova.

Další představitelé Bruce Wayna:

Adam West: Batman (1966)Zdroj: se svolením Warner Bros.

Adam West

V Americe byl velmi populární seriál Batman z roku 1966, v němž si hlavní roli zahrál Adam West. Na základě seriálu byl ve stejném letopočtu i hereckém obsazení natočen také film, jehož stopáž 105 minut z něj činí nejkratší celovečerní snímek o netopýřím superhrdinovi. O tom, že West vkládal do své role velkou energii, svědčí i to, že při závěrečném boji Batmana a jeho protivníků spadl jeden z kaskadérů po hlavě do vody, kde se udeřil a v bezvědomí byl odvezen do nemocnice. West byl také údajně zklamán, že mu Tim Burton nenabídl roli Batmana ve svém zpracování. Co na tom, že mu v té době bylo šedesát let?

Michael Keaton: Batman se vrací (1992)Zdroj: se svolením Warner Bros.

Michael Keaton

Michael Keaton se v roli Bruce Wayna objevil ve filmech Batman (1989), Batman se vrací (1992) a Flash (2023). První dva snímky režíroval Tim Burton a Keaton v nich měl zdatné protihráče, Jokera hrál Jack Nicholson a Tučnáka Danny DeVito.

Za to, že se Keaton nakonec proslavil jako Batman, vděčí herec i baseballovému týmu Pittsburgh Pirates. Když totiž zvažoval, zda roli přijme, byl rozhodnutý ji nevzít, pokud by jeho oblíbený tým postoupil do play-off, aby mohl chodit na jeho zápasy. Piráti naštěstí nepostoupili, a tak si Keaton mohl zahrát i v loňské novince Flash a stát se tak nejstarším hercem, který kdy Batmana ztvárnil. V době premiéry mu bylo 71 let.

Val Kilmer: Batman navždy (1995) Zdroj: se svolením Warner Bros.



Val Kilmer

Když Tim Burton odmítl kvůli produkčním průtahům režírovat film Batman navždy (1995) a Michael Keaton se zřekl hlavní role, čekalo na režiséra Joela Schumachera dilema, koho obsadit do role Bruce Wayna, aby nepopudil filmové fanoušky. Vedle Tommyho Lee Jonese, Jima Carreyho či Nicole Kidmanové se nakonec jako Batman objevil Val Kilmer. Ten roli přijal, aniž si přečetl scénář. Kilmer měl také tu čest jako první obléct netopýří kostým, na kterém se poprvé objevily zvýrazněné bradavky.

George Clooney: Batman a Robin (1997) Zdroj: se svolením Warner Bros.



George Clooney

Režii propadáku Batman a Robin (1997) měl na svědomí opět Joel Schumacher. Padoucha pana Freeze si střihl Arnold Schwarzenegger a Brucem Waynem byl George Clooney. Ten později litoval, že se ve filmu vůbec objevil. Hned po skončení natáčení prohlásil: „Myslím, že jsme právě zničili sérii.“ A měl pravdu. Plánovaný pátý díl se kvůli špatným ohlasům na Batmana a Robina nerealizoval. Clooney si plakát tohoto filmu schoval, prý aby mu připomínal, co se může stát, když vezme roli jen pro peníze.

Ben Affleck: Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016) Zdroj: se svolením Warner Bros.



Ben Affleck

Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti (2016) je prvním hraným filmem promítaným v kinech, v němž se objevili oba superhrdinové zároveň. Supermana hrál Henry Cavill, Batmana Ben Affleck. Obsazení Afflecka do role netopýřího muže vyvolalo pobouření mezi filmovými fanoušky. Desetitisíce jich podepsaly petici za hercovo přeobsazení. Ten nakonec roli dostal a nabral kvůli ní během 14 měsíců cvičení 15 kilo svalové hmoty. Když se ho v jedné talkshow ptali, co jeho dcery říkají na to, že bude hrát Batmana, odpověděl: „Je jim to jedno. Zajímá je jen Ledové království.“

Robert Pattinson: Batman (2022) Zdroj: se svolením Warner Bros.



Robert Pattinson

Režisér Matt Reeves psal scénář k filmu Batman (2022) přímo pro Roberta Pattinsona, aniž by věděl, zda o ni herec vůbec bude mít zájem. Pattinson zájem měl. Možná ho přesvědčil i tučný honorář tři miliony dolarů. I přesto, že měl roli od začátku téměř jistou, Pattinson později přiznal, že si při kamerových zkouškách tajně pořídil selfie v obleku Batmana pro případ, že by se něco zvrtlo a nakonec nebyl obsazen. Od předchozího Batmana Christiana Balea dostal cennou radu ohledně kostýmu. Doporučil mu, aby si ohlídal, že má oblek poklopec a že se v něm může vyčůrat.