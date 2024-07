Svět zná jeho šaty, blejzry a kabelky, už méně jeho milostné vztahy, selhání a souboj se sokem doby. Karl Lagerfeld byl módní ikonou přelomu 20. a 21. století, začátky ale neměl ani trochu snadné. Nejvíc zápasil sám se sebou a se svým egem. Vcelku zdařile to přibližuje francouzský seriál Becoming Karl Lagerfeld (Disney+), kde ho brilantně ztvárnil „rival Niki Lauda“ Daniel Brühl, který svou účastí ozdobil nedávno skončený karlovarský festival.

Pod scénářem šestidílné série na Disney+ je podepsáno několik autorů, mimo jiné spoluautorka seriálu Vraždy podle Agathy Christie Jennifer Haveová, přičemž inspirací jim byla kniha francouzské novinářky Raphaëlle Bacqué. Režie se ujali Audrey Estrougo a Jérôme Salle (který režíroval například krimi Zulu) a dlužno říct, že kromě vhledu do života jedné z módních ikon nabízejí i dokonalou vizuální podívanou.

Němec mezi Francouzi

Německý návrhář Lagerfeld (1933-2019) byl skvělý kreslíř a proslavil se jako nezávislý tvůrce, spolupracoval však se slavnými módními značkami jako Chloé, Fendi nebo Chanel. Byl dobrý obchodník a měl cit pro proměny vkusu. Zkraje 80. let vybudoval vlastní značku Lagerfeld, jež cílila na výrobu parfémů a kolekčního oblečení.

Právě jeho obtížné začátky, soupeření s francouzským módním idolem doby Yvesem Saint Laurentem (který byl v 70. letech, kdy Lagerfeld začínal, už respektovanou celebritou) i hluboké city k mladému Jacquesovi de Bascherovi, jenž ovlivnil jeho osobní život i obchodní uvažování, jsou tématy jednotlivých epizod seriálu. Včetně sexuální náklonnosti, kterou oba návrháři (v té době samozřejmě neoficiálně) projevovali k mladým mužům, i nevole, kterou Karl ve francouzském prostředí sklízel („vždycky nás tu budou mít za nacisty“). Zachycuje i významné celebrity doby, jež určitým způsobem vstoupily do jeho kariéry: Andyho Warhola, Palomu Picasso nebo Marlene Dietrichovou (kterou jako jednu z mála Lagerfeldovy návrhy šatů nijak nenadchly).

Láska k Jacquesovi

Zatímco o Karlově módním vlivu a úspěchu nelze pochybovat, milostnou linku s charismatickým dandym Jacquesem je třeba brát lehce s rezervou. Sám Lagerfeld byl v případě svého soukromí velmi zdrženlivý a o mladíkovi, jenž byl krátce také milencem Saint Laurenta, se zmiňoval sporadicky. Že jím byl uhranutý, o tom nicméně svědčí některé poznámky, jež svěřil Marii Ottavi, autorce knihy o Jacquesovi Jacques de Bascher, Dandy de L'ombre (2017). „Uměl mě rozesmát jako nikdo, měl vysoce osobitý styl, neoblékal se jako jiní,“ řekl o de Bascherovi. „Byl mým pravým protikladem, občas nemožný a opovrženíhodný. Byl prostě perfektní.“

Okouzlení Jacquesem ukazuje i seriál, jenž si všímá Lagerfeldovy sobecké lásky a skrývané žárlivosti na mladého muže, zejména v době, kdy docházel k Yvesovi Saint Laurentovi. Fascinoval jej mladíkův šarm, vášeň a bezprostřednost, tedy právě to, co Karl se svou upjatou germánskou náturou postrádal u sebe.

Brilantní Daniel Brühl

Na jednu stranu muž plný ambic, pracovitý a odhodlaný k cestě za úspěchem, na druhou sevřený ve svém vnitřním světě, toužící, ale odtažitý a studený, neschopný dát najevo emoce. Daniel Brühl zvládá všechny polohy postavy jedinečným způsobem. Je úsporný v gestech i hlasovém projevu, přitom obsáhne jemnou mimikou veškeré jeho niterné pocity.

Nejlépe o tom vypovídají nesmělé scény s Jacquesem (Théodore Pellerin), při nichž se z ambiciózního návrháře mění v nezkušeného a okouzleného milence, nebo poslední setkání s matkou, která zůstala po mozkové mrtvici na vozíčku. „Běž pracovat a natři jim to!“ Těmito slovy ho matka, stejně tvrdá jako on, doslova vysvobodí ze situace, s níž si sebestředný Karl neví rady, přesto odchází se zjitřenou duší. Brühl špulí odzbrojujícím způsobem rty, hraje očima, kontroluje emoce, pohybuje se se sebevědomou chůzí muže, jenž ví, že jednou dobude svět. V jakékoli fázi a náladě postavy je radost se na Brühla dívat - ať si užívá profesního triumfu, cpe se sladkostmi, když se cítí zrazený, nebo nechá spadnout Karlovu sebevědomou masku a dá průchod smutku či radosti. O eleganci, s jakou nosí své krémově laděné obleky, šály a pestré hedvábné šátky, nemluvě.

Seriál je dobře obsazený i v dalších rolích, samolibý i rozervaný Saint Laurent v podání Arnauda Valoise, Jacques s tváří Théodora Pellerina, který sice nemá stejný šarm jako jeho předobraz, ale hraje ho dobře, či Alex Lutz jako Laurentův bezohledný bohatý společník Bergé.

Pastva pro oči

Výtvarné pojetí seriálu je takové, jaké si příběh módní ikony žádá. Tvůrci nabízejí pastvu pro oči: přehlídku šatů, blejzrů, vleček, ornamentů, šál, kabelek, lodiček a polobotek, a samozřejmě precizní dobovou výpravu 70. a 80. let, auty a pařížskými nočními kluby počínaje a honosnými venkovskými sídly konče.

Významnou roli sehrávají v seriálu i dobové písně (Yes Sir, I Can Boogie) a hudba talentované dvojice Jevgenije a Saši Galperinových podbarvující jemně celkový retro styl. Potěší i jízlivý humor, jenž umožňuje nahlížet na postavy s jemným odstupem, aniž by přitom mizelo magické kouzlo světa módy.

Becoming Karl Lagerfeld je dobře napsaný a vkusně natočený projekt, jenž nabízí působivý pohled do svébytného prostředí i těm, kteří by do něj pravděpodobně jindy nevkročili. A ukazuje, že i tady se jako všude jinde svádí boj eg a zhusta se intrikuje. Rozdíl je jen v čisté kráse šatů, jež za intriky módních domů a narcismus byznysmenů i svých tvůrců nemohou.