Živí kontra mrtví. I tak by se dal stručně popsat příběh filmu Beetlejuice, temné duchařské komedie, která v roce 1988 vtrhla do kin a zvedla ze židlí ohromené diváky. Tim Burton, mistr záhrobní poetiky a černého humoru, se tu vyřádil jaksepatří. Po 36 letech se jeho divný hrdina i rodina Deetzových vrací a zdá se, že jejich kouzlo nezmizelo. Naopak. Láká i další tvůrce.

Původní příběh z 80. let vypráví o páru duchů, který se snaží vyhostit ze svého domu rodinu Deetzových, která se sem nastěhuje. Na pomoc si přivolají svérázného Beetlejuice, vyšinutého bio-exorcistu na volné noze, který se zjevuje poté, co třikrát vyslovíte jeho jméno. Je dost crazy, má rozcuchané vlasy, hlučné chování a nosí pruhovaný outfit. Všichni jsou obklopeni strašidelným světem starého domu a zažívají dobrodružství na hraně dvou světů – života a smrti.

| Video: Youtube

Krásně temná podívaná

Autoři scénáře Warren Skaaren a Michael McDowell (kteří jej napsali podle námětu McDowella a Larryho Wilsona) nemohli dát Timu Burtonovi lepší příběh. Režisér Střihorukého Edwarda v něm pustil uzdu své fantazie naplno a výsledkem byla krásně temná a hravá podívaná plná humoru, nápaditých masek a kostýmů, stylové výpravy i hudby, kterou pro film napsal Burtonův častý spolupracovník Danny Elfman. Prosadily se i skladby z alb Harryho Belafonta Calypso a Jump Up Calypso.

Film si užili všichni, nejvíce ovšem výtvarníci, kostyméři a herci. Především Michael Keaton, kterému režisér svěřil roli Beetlejuice a který se proměnil v nádherně šíleného exorcistu. Ženský půvab daly filmu Geena Davisová a Winona Ryderová. O rok později vyhrál snímek Oscara za nejlepší masky. Film se těšil velké popularitě a má dodnes různé fan kluby, jejichž členové se scházejí, nosí vlastní kostýmy ve stylu Beetlejuice a kreslí na webové stránky komiksové výjevy a postavy inspirované Burtonovým příběhem.

Co se s tou cool holkou stalo?

Dlouhé dekády se diskutovalo o tom, že by si film zasloužil pokračování. V mezidobí (1989-1991) vznikl i animovaný seriál. Jeho hrdince Lydii bylo o něco méně než té Burtonově, byla to zhruba třináctiletá dívenka, která řešila trochu jiné starosti, navíc působila na rozdíl od původní Lydie více pozitivně. Ani ona se nicméně nehnula bez fotoaparátu a černých šatů.

Tim Burton natáčel mezitím jiné projekty, po filmu Dumbo (2019) se dokonce cítil vyčerpaný a bez inspirace. Pak ale přišel projekt pro Netflix navazující na popularitu jiného Burtonova filmu - Addamsova rodina, respektive spin off nazvaný Wednesday, a režisér chytil druhý dech. „Vrátil jsem se zpět do mého světa duchů, začaly chodit nápady a vzpomněl jsem si na Lydii Deetzovou a celého Beetlejuice. Říkal jsem si: co se asi tak s Lydií, tou cool holkou v černých šatech, stalo? Jaké by asi dnes měli její příbuzní vztahy? A co duchové? Jak děsivou mají dnes podobu?,“ řekl stanici CBS.

Když byl krátce nato osloven studiem, prohlásil, že by do dvojky šel, ovšem s podmínkou, že se vrátí i Michael Keaton. A že i druhý film si ponechá svůj morbidní, excentrický styl. Tak se i stalo. První dojmy z natáčení byly silné. „Byl jsem ohromen tím, co se mnou návrat udělal. Když jsem přišel na plac a uviděl Catherine, Winonu a Michaela, úplně mě to dostalo,“ přiznal režisér.

Nejvíc ho prý bavila představa, kam se posunuly jeho hrdinky tří generací. „Matka, dcera a babička, to byla moje kotva během celé práce na novém příběhu. A hnacím motorem i inspirací portál mezi světy živých a mrtvých,“ dodal režisér, který nezapírá fascinaci mexickým svátkem mrtvých (Día de Muertos).

Duchařina? Trapná šaráda!

Cítila to tak evidentně většina jeho štábu a kreativních spolupracovníků, protože na DNA prvního filmu se podařilo ve dvojce jménem Beetlejuice Beetlejuice lehkým perem i režií navázat. Původní manželský pár v podání Aleca Baldwina a Geeny Davisové je po smrti a v jejich zakletém domě vládne zdánlivý klid. Z mladé Lydie á la Winony Ryderové je televizní hvězda okultního pořadu, v němž se spojuje se záhrobím a její dcera Astrid (Jenna Ortega) ji kvůli tomu nesnáší. Považuje celou tuhle věc za trapnou šarádu. Jen macecha v podání Catherine O'Hara je pořád dál stejně protivná, navzdory tomu, že její manžel je čerstvě po smrti a rodinka se chystá na jeho pohřeb…

Film osvěžují nové tváře – zejména Jenna Ortega jako Lydiina dcera. „Bylo to úžasně kreativní, Tim nás nechal podílet se na některých nápadech a scénách a pořád jsme se smáli. Odbourávali jsme se navzájem,“ shrnula herečka.

Kromě ní se na scéně objevuje i Monica Bellucci se svou uhrančivou krásou - jako Beetlejuicova první žena, před níž se duch snaží marně někam uklidit, a Willem Dafoe v roli zemřelého herce, který hrával drsné detektivy a který si své ješitné chvíle užívá i v záhrobí.

Bizarní svět vinylů, umrlců a humoru

Burton tu zjevně vzdává hold svému prvnímu filmu a zároveň nabízí nové nápady, obrazy a vizuální efekty. A také nový dům. Spojil se s filmovým architektem Markem Scrutonem, s nímž pracoval i na Wednesday a který pro něj stvořil hravý, barvitý a lehce vyšinutý svět.

Film začíná zvolna, ale pak chytne ostré tempo a v gejzíru nápadů, různých filmových odkazů a půvabných detailů se s ním nesete až do konce. Užijete si vinyly z 90tek, retro hity, černého připáleného beránka na Vánoce i strhující taneční scénu na nádražním perónu v podsvětí. Nechybí samozřejmě hudba Dannyho Elfmana. Michael Keaton si Beetlejuice vychutnal stejně jako před lety a Winona Ryderová je jako Lydie, která stěží někdy vyhraje matku roku, prostě rozkošná.

Film je právě k vidění v kinech a máte-li smysl pro trochu toho temného bizáru i humoru, nenechte si ho ujít.