Jídlo a víno, souboje, stávky a samozřejmě láska a nevěra, nic z toho nemůže chybět ve francouzských filmech. Do českých kin je po roce opět přiváží Festival francouzského filmu, jenž začíná tento čtvrtek.

Festival připomene i Bláznivého Petříčka s Jean-Paulem Belmondem. | Foto: se svolením FFF

Diváci se zvolna vrací do kinosálů. To je pozitivní zpráva, kterou potvrdila během léta většina kin. Týká se to i festivalů, třeba aktuálně probíhajícího Týdne ukrajinského filmu. Už ve čtvrtek jej vystřídá další přehlídka - Festival francouzského filmu.

Lásky reálné i pošetilé

Ukáže 47 snímků, 13 předpremiér a poprvé i ochutnávku seriálu o jednom podvodu století, mimochodem z nedávné minulosti. Kromě Prahy uvidí výběr z kolekce filmů také diváci v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě.

Pražská část se koná od 23. do 29. listopadu, v regionech bude o tři dny kratší. Mezi předpremiérami diváci najdou například snímek Malíř jejího těla, který ve čtvrtek festival zahájí. Režisér Martin Provost v něm zachycuje životní příběh malíře Pierra Bonnarda a jeho lásky a múzy Marthy.

Johnny Depp ve francouzském filmu Jeanne du Barry - králova milenka:

Já křupan a král? To nechcete, řekl Johnny Depp o Ludvíku XV.

Profesorka a tesař, dva protiklady, jež se přitahují. Má ale takový vztah budoucnost? To je téma kanadsko-francouzské romantické komedie Povaha lásky, kterou natočila Monia Chokriová.

Režisér Brutální Nikity Luc Besson představí dojemného DogMana o chlapci, s nímž život pěkně zamával a kterého spasí láska jeho psů. Komu utekl letošní vítěz festivalu v Cannes, soudní drama Anatomie pádu, najde ho rovněž v programu.

Povaha láskyZdroj: se svolením FFF

Další „nedotknutelní“

Mistři novodobé francouzské komedie Éric Toledano a Olivier Nakache (Nedotknutelní) se tentokrát zaměřili na mladé aktivisty. Jejich Těžký rok líčí příběh dvou zadlužených mladíků, kteří se z vypočítavosti přidají k aktivistům, aby ve finále zjistili, že jejich program je vlastně docela zajímá.

Jako Prezidentova žena (zde Chiracova) se připomene Catherine Deneuveová, Pan Blake k vašim službám bude mít tvář Johna Malkoviche.

Mnozí herci se začali proti zneužití svých fotografií či nahrávek umělou inteligencí bránit právní cestou:

Bacha, to nejsem já. Hollywoodské herce děsí umělá inteligence

O Cenu diváků se utkají mimo jiné historický snímek Ve jménu cti plný efektních duelů s kordy, pistolemi a šavlemi, Kniha řešení hravého Michela Gondryho nebo Šestnáctiletí, příběh o vztahu studentů z rozdílného sociálního zázemí. V rámci zvláštního uvedení se představí francouzsko-britská novinka Woodyho Allena Zásah štěstím, v níž do klidu harmonického páru zasáhne setkání s někdejším spolužákem.

Prachy, mamon a krev

Poprvé v historii festivalu představí dramaturgové také seriál. Půjde o první díl nového francouzského projektu O penězích a krvi v režii Xaviera Giannoliho. Tvůrci se v něm vracejí ke skutečnému podvodu, jenž se odehrál v roce 2009 kolem emisních povolenek, a do nějž byly kromě Francie zapletené i další země. V napínavém seriálu si vedle Vincenta Lindona zahrála i Bond girl Olga Kurylenko. Jediná pražská projekce je pro diváky zdarma.

Podívejte se na pravidelnou várku tipů Deníku, který představuje to nejlepší ze streamů:

Tipy na streamech: Poslední řada Koruny, Ku-klux-klan v akci i Marie Antoinetta

Ke slovu přijdou i legendární francouzské hvězdy jako Jean-Paul Belmondo nebo Brigitte Bardotová. V rámci pocty klasikovi nové vlny Jean-Lucu Godardovi uvidí fanoušci jeho filmů U konce s dechem, Bláznivého Petříčka, Pohrdání, Alphaville a Číňanku.

„Usilujeme o to, aby se diváci vrátili do kinosálů. Letos v létě jsme si ověřili, že na dobré filmy rádi přijdou. Je to zkušenost, kterou žádná sebevětší obrazovka nenahradí. Proto - choďte do kina!“ vyzval francouzský velvyslanec Alexis Duterte.