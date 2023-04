Když se Jean-Paul Belmondo v začátcích kariéry začal objevovat v italských filmech s Ginou Lollobrigidou nebo Claudií Cardinalovou, dostal přezdívku „il bruto“, což znamenalo ošklivý chlap. Přesto dokázal okouzlit mnoho žen. Podle jedné z jeho hereckých partnerek to bylo proto, že měl to nejdůležitější, co ženy na mužích přitahuje – šarm. Francouzský donchuán by 9. dubna oslavil 90. narozeniny.

Nevšední krasavec. Jean-Paul Belmondo ve snímku Muž z Acapulca (1973) | Foto: se svolením České televize

Jean-Paul Belmondo hrál v mnoha filmech. Zkuste si KVÍZ Deníku, který je věnovaný tomuto šarmantnímu herci. Najdete ho na konci článku

Jean-Paul Belmondo nebyl typickým fešákem, měl rozpláclý nos a trochu moc velké rty. Nedostatky v kráse ale doháněl bezprostředním chováním a na ženy jistě působila i jeho sportovní postava, kterou získal v mládí, kdy se věnoval boxu. Příležitostí k navazování vztahů měl díky herecké profesi nepočítaně.

Natáčel s nejkrásnějšími herečkami své doby, například se Sophií Lorenovou. Jak sám řekl, její krása na něj zapůsobila. „Od prvního dne jsem ji před kamerou objímal a líbal se s ní. Bylo to neuvěřitelné. Dolce vita!,“ smál se později.

Poslední sbohem. Na Belmondův pohřeb dorazili Delon i Richard

Zahrál si i s Brigitte Bardotovou. Při zkouškách k filmu Pravda z roku 1960 (nakonec v něm pak ale Belmondo nehrál) se spolu líbali před kamerou a údajně i za kamerou. Anna Karinová, která s ním hrála ve filmu Bláznivý Petříček (1965), na otázku, proč se Belmondo tolik líbí ženám, odpověděla: „Myslím, že je to tím, že má šarm a to je nejdůležitější. Není to sice vyložený krasavec, ale má něco do sebe.“

Ačkoli Belmondovou náručí prošly desítky žen, na veřejnosti se objevoval jenom s některými a oženil se pouze dvakrát.

Manželství ho nezkrotilo

Jeho první velkou láskou byla profesionální tanečnice, která se přátelila s lidmi z konzervatoře, kde Belmondo studoval herectví. Hezká brunetka se jmenovala Renée, Belmondo ji ale překřtil na Elodie, podle postavy z divadelní hry Tristana Bernarda. A ačkoliv už v té době byl dvacetiletý herec považován za sukničkáře, oženil se s ní. Ze šestnáctiletého manželství vzešly tři děti, dcery Florence a Patricie a syn Paul.

V dokumentárním filmu Velkolepý Belmondo herec přiznal, že mu Elodie kvůli kolegyním z branže občas ztropila žárlivou scénu a později se ukázalo, že to nebylo bezdůvodné. Mimo jiné se spekulovalo o tom, že prožil románek se Sylvou Koscinaovou, italskou herečkou narozenou v Jugoslávii, s níž si zahrál v italském dramatu Le distrazioni (1960).

Poslední ránu jeho prvnímu manželství ale zasadila v roce 1965 Bond girl Ursula Andressová. Ta se s Belmondem seznámila při natáčení komedie Muž z Hongkongu, kam za Jean-Paulem mimochodem na celý měsíc přijela manželka, aby si ho ohlídala. Ale lásce neporučíš.

Jean-Paul Belmondo? Úžasný a talentovaný, vzpomínají na herce osobnosti

Belmondo a Andressová žili střídavě ve Francii a v USA. V roce 1966, kdy si dal herec 17měsíční prázdniny od filmování i divadla, aby se mohl věnovat dětem a nové partnerce, se objevil na titulní stránce prestižního časopisu Life s titulkem „Sexy, crazy and cool“. Po boku švýcarské herečky, považované za sex-symbol 60. let (jejími životními partnery byli také Marlon Brando nebo James Dean), pak Belmondo vydržel sedm let.

Návyková Italka a svůdná Brazilka

Se svou další láskou, italskou herečkou Laurou Antonelliovou, se francouzský herec seznámil, jak jinak, než při natáčení filmu, konkrétně komedie Manželé z roku II (1971). Rodačka z chorvatské Puly začínala jako protagonistka erotických snímků. V 70. letech byla v Itálii velkou hvězdou, která plnila titulní stránky bulvárních médií také kvůli vztahu s Belmondem, který trval až do roku 1980. Antonelliová dvakrát získala filmovou cenu Donatellův David, což je italská obdoba Oscarů.

V roce 1991 ale byla obviněna z obchodu s drogami a odsouzena k domácímu vězení. O 15 let později se odvolala a vysoudila odškodné 108 tisíc eur.

Zdroj: Youtube

V letech 1980 až 1987 byla Belmondovou partnerkou brazilská zpěvačka a herečka Carlos Sotto Mayorová. Byl to právě on, kdo ji dostal k filmu. Spolu si zahráli ve snímcích Dobrodruh (1983), Veselé Velikonoce (1984) a Samotář (1987). Filmová kariéra skoro o třicet let mladší Brazilky ale skončila spolu se vztahem s francouzskou hvězdou. Dvojice udržovala přátelské vztahy i po rozchodu a objevovala se spolu na veřejnosti ještě krátce před Belmondovou smrtí.

Podruhé ženatý, poprvé zneužitý

Druhá svatba čekala Belmonda, kterému Francouzi neřekli jinak než Bébel, v roce 2002. Vzal si znovu tanečnici, tentokrát svou dlouholetou přítelkyni Nathalii Tardivelovou, kterou poprvé potkal už v roce 1989 ve VIP zóně tenisového turnaje Roland-Garros. Tam mezi nimi poprvé přeskočila jiskra. „Natty“ také Belmondovi porodila čtvrtého potomka – dceru Stellu Evu Angelinu.

Více než o tři desítky let mladší žena Belmondovi evidentně učarovala, ve vztahu s ní vydržel na jeho poměry neuvěřitelných 19 let a přátelili se až do hercovy smrti.

Jeho podoba s Belmondem je neskutečná. Martinovi Krausovi je ale na obtíž

Po rozvodu s Nathalií si pětasedmdesátiletý Belmondo při večeři na francouzské Riviéře všiml třiatřicetileté Belgičanky Barbary Gandolfiové, bývalé modelky Playboye, a podle svých slov se do ní zamiloval. Bohužel se později ukázalo, že neúspěšné finalistce soutěže Miss Belgie šlo hlavně o hercovy peníze. Gandolfiová se dokonce dostala do hledáčku policie údajně kvůli tomu, že z Bébela vymámila asi 200 tisíc eur.

K výčtu Belmondových žen určitě patří i jeho dcery. Z prvního manželství zbyla jen Florence, která má dceru a dva syny, Patricie už nežije. Nadaná scenáristka uhořela ve svém bytě, když jí bylo 36 let. Nejmladší hercova dcera Stella, která letos oslaví 20. narozeniny, se živí jako modelka.

Své znalosti si můžete ověřit i v dalších kvízech Deníku. Najdete je ZDE.