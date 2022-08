Utajená svatba. Jennifer Lopez a Ben Affleck se vzali ve Vegas

Také znovu oblékne kostým Batmana, a sice ve filmu Aquaman 2. „Upiješ se k smrti, bacha, řekli mi přátelé, když jsem jim dal přečíst scénář,“ přiznal herec o svém dalším angažmá ve slavné komiksové sérii, z něhož původně odstoupil kvůli stresům a trablům s alkoholem při filmu Liga spravedlnosti (2017) i následném režijním sestřihu Zacka Snydera (2021). Po řadě spekulací se nakonec do role vrátí, premiéra je plánována na jaro příštího roku. Zřejmě to s tím pitím nebude tak zlé.

Od dětských lumpáren ke kameře

Affleck od malička toužil být hercem, na kontě má přes šedesát filmových rolí. Přelomovým se pro něj stal oscarový snímek Guse Van Santa Dobrý Will Hunting o mladičkém nadaném matematikovi, jenž mrhá talentem po hospodách a odmítá změnit svůj život. Affleck napsal podle školní povídky scénář se svým dětským kamarádem Mattem Damonem, který hrál titulní roli, Ben menší postavu jeho přítele. Ve filmu se objevil i Benův mladší bratr Casey. Dobrý Will Hunting se stal překvapením roku 1997 a vyhrál dva Oscary, přičemž oceněn byl právě scénář.

S Damonem se herec zná od dětství, respektive z Cambridge v Massachusetts, kde oba vyrostli. „Strašně jsme se spolu vyblbli. Potkali jsme se, když mi bylo osm, Matt byl o dva roky starší a já k němu dost vzhlížel. Vlastně může částečně i za to, proč jsem se dal na filmovou dráhu,“ prozradil Affleck médiím s tím, že zbytek už dokonala castingová režisérka a kamarádka jeho matky, jež ho obsadila do první dětské role v televizním seriálu.

Manipulace nejen sexem

Herci si profesně i lidsky rozumí, ostatně podle Novoanglické genealogické společnosti jsou údajně vzdálenými bratranci. V jejich rodokmenech se objevuje tentýž muž - William Knowlton, zedník, který přijel ve 30. letech 17. století z anglického pobřeží a usadil se ve státě Massachusetts. Ale bůh suď. Naposledy spolu napsali a natočili pozoruhodný snímek Poslední souboj, kde téma sexuálního obtěžování nahlíželi optikou středověku a očima několika postav. Film, kde si oba zahráli v rytířském brnění, režíroval Ridley Scott.

Skvělou hereckou šanci dal Affleckovi David Fincher ve svém zneklidňujícím thrilleru Zmizelá. V příběhu o rafinované manipulaci hraje manžela, jenž usilovně pátrá po své ženě, která jednoho rána zmizela bez jediné stopy z domu. „Byl to výborný scénář a Nick skvěle napsaná postava. Pročetl jsem kvůli němu stovky stran několika případů mužů, kteří byli obviněni a odsouzeni za zabití své ženy. Hodně času jsem strávil nad kauzou Scotta Petersona, kterého soud obvinil ze zabití těhotné manželky,“ svěřil se herec po premiéře filmu, v němž hrál s Rosamunde Pikeovou.

Lepší jako režisér

Hereckou popularitu mu přinesly filmy Armageddon, Zamilovaný Shakespeare nebo Zúčtování, faktem ale zůstává, že lépe si vede za kamerou než před ní. Má cit pro dobré látky a jeho režie budí zaslouženou pozornost. Debutoval v roce 2007 a hned s velkou parádou - dramatem Sbohem, baby o únosu malé dívenky, kam obsadil svého bratra Caseyho.

Tři Oscary si už ve třetím filmu vysloužil za adaptaci autobiografické knihy Tonyho Mendeze Argo, v níž líčí strhujícím způsobem útěk skupiny Američanů z americké ambasády v Iránu obsazené revolučními gardami. „Byla to krásná, ale těžká práce. Chtěl jsem příběh vyprávět co nejvíce autenticky, přiblížit se maximálně realitě. Nešlo mi o to kauzu politizovat ani stát na jedné či druhé straně. Snad se to povedlo,“ řekl pro web IndieWire o snímku, který vycházel ze skutečné události z konce 70. let a jenž sklidil kromě akademických cen i mimořádný zájem diváků.

Zatím posledním projektem, který hodlá realizovat, je Ghost Army. Vychází z knižní předlohy The Ghost Army of World War II a vypráví o fiktivní show nepočetné skupiny umelců a designérů, která během konce druhé světové války klamala německou armádu a zachráila řadu amerických vojáků.

Nová kapitola?

Momentálně je herec k vidění na platformě Hulu v thrilleru Hluboká voda (adaptaci stejnojmenné předlohy Patricie Highsmithové). S Annou de Armasovou hraje pár, jenž uzavřel dohodu o volném manželském svazku, v jeho okolí se ale začne objevovat až příliš mnoho mrtvých ženiných milenců…

Tak snad herce nečeká toxický manželský úděl, jakým procházejí jeho hrdinové, také v soukromí. Prozatím budí v jeho nové životní kapitole největší pozornost fakt, že s temperamentní Jennifer pořídil nemovitost za více než miliardu korun. No nekupte to.