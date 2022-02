Festival Berlinale, který v tyto dny končí v německé metropoli, bývá k českým filmům nejvíce vstřícný. Ve středu večer skončí jeho oficiální část, organizátoři vyhlásí vítěze, do neděle budou filmy ještě k vidění pro veřejnost. Jsou mezi nimi i české projekty, které se tu objevují častěji než na jiných zahraničních festivalech, kde jsou zejména hrané snímky převážně outsidery (více se daří animované produkci).

Letos bylo na Berlinale k vidění několik našich projektů. V sekci Panorama se představil „hasičský“ snímek Kdyby radši hořelo, který natočil jako svůj debut Adam K. Rybanský s Miroslavem Krobotem v hlavní roli. „K tomu, abychom nabídli film na Berlinale, nás přiměli distributor a Česká televize, čekali jsme ale poměrně dlouho na vyjádření festivalu. Dozvěděli jsme se to až v lednu pár týdnů před jeho začátkem,“ říká producent snímku Pavel Vácha na adresu hořké komedie, kterou vidělo berlínské publikum ještě před českou premiérou.

A proč venkovská komedie o partičce bojující proti fiktivnímu „arabskému“ nepříteli organizátory zaujala? „Podle mě je to univerzální téma, které se objevuje nejen v českém prostředí, ale i jinde v Evropě,“ soudí režisér Rybanský. „Motivů je ve filmu více, ten hlavní je strach před něčím neznámým a reakce na něj.“ Sám podobné situace dobře zná, protože pochází z maloměsta a ví, jak jsou hranice mezi bezúhonností a xenofobním naladěním tenké. „Lidé tam žijí v určité bublině, chybí jim širší kontexty a možnost názorového srovnání. Nechtěl jsem je ve filmu soudit, jen na to poukázat.“ Věří, že jeho komedii nebudou tito diváci vnímat negativně: „Snad pochopí určitou nadsázku, která ale zároveň nemá dělat z postav hlupáky.“ Ve stejném duchu vedl i herce, zejména ústřední trio: Miroslava Krobota, Michala Isteníka a Vladimíra Škultétyho. Do Berlína přijel film podpořit téměř celý štáb (kromě zaneprázdněného Krobota a neočkované Anny Polívkové), celkem pětatřicet lidí. Na červený koberec vstoupila ale jen desítka z nich, více členů delegace zdejší řád nedovoluje.

Podezření

V televizní sekci (Berlinale Series) se uvedla dvěma kratšími díly nová minisérie Podezření. V této části festivalového programu to bylo poprvé, co byl přizván český projekt. Příběh zdravotní sestry, jež je obviněna z vraždy svěřeného pacienta, napsal autor Hořícího keře Štěpán Hulík, který kvůli tomu prostudoval rešerše četných případů nejen u nás, ale i ze světa. Seriál natočil Michal Blaško, který přijel do Berlína spolu s hlavní představitelkou Klárou Melíškovou. Kromě ní uvidí diváci v Podezření také Ivana Trojana, Denisu Barešovou a Miroslava Hanuše. Na domácí obrazovce má seriál premiéru v březnu.

Do sekce Generation KPlus pro mladé se do soutěžního pásma krátkých filmů probojoval animovaný snímek Zuza v zahradách Lucie Sunkové. Poetický, výtvarně něžný film vypráví o dívence, jež v zahrádkářské kolonii za městem objevuje tajemná zahradní zákoutí a zažívá magická setkání.

K Němcům máme blízko

V Berlíně se v rámci on-line trhu uvedly i projekty, které jsou ve vývoji. Režisérka Agnieszka Hollandová představila projekt Kafka o slavném německy píšícím spisovateli, k němuž píše scénář Marek Epstein, s novým filmem se přihlásil i slovenský režisér Ivan Ostrochovský. Jeho poslední snímek Služebníci tu měl světovou premiéru v roce 2020. Novinka Pramen čerpá téma stejně jako předchozí film v 80. letech Československa, nahlíží do zákulisí institucionalizovaných lékařských zákroků na romských ženách. Lékařku Astrid hraje Anna Geislerová, jedné z hlavních rolí se ujal rumunský herec Vlad Ivanov.

„Hojná česká účast na Berlinale je v každém případě potěšující,“ potvrzuje producent Jiří Konečný, který se podílel na koprodukčním společenském dramatu Smolný pich aneb Pitomý porno, jež tu vyhrálo Zlatého medvěda před dvěma lety. „Možná je to i díky novému vedení festivalu. Jistou roli v tom hraje také fakt, že Německo je naším blízkým sousedem, máme podobnou mentalitu, historii, pohybujeme se ve společném evropském prostoru. Berlinale se dlouhé roky profiluje jako přehlídka s určitým politickým zacílením, podle toho vybírá snímky do soutěží. Některá témata našich filmů jsou jim bližší než třeba dramaturgii Benátek a Cannes.“ To potvrdila v roce 1990 i světová premiéra Menzelova filmu Skřivánci na niti, který byl od 60. let v trezoru a teprve po sametové revoluci se mohl ukázat divákům. Mimochodem, letos se „skřivánci“, odehrávající se na šrotišti kladenských oceláren v 50. letech, na festival vrátili. V restaurované verzi je ve společnosti Pasoliniho filmu Mamma Roma nebo Naší hudby Jeana-Luca Godarda vidělo publikum sekce Berlinale Classics.

Nůžky se rozvírají

Nedají se také přehlédnout výrazné změny ve filmovém průmyslu. Pomohla i pandemie? „Výroční filmové ceny a festivaly se musí citelné změně v průmyslu a distribuci chtě nechtě přizpůsobit. Přijmout kromě jiného fakt, že už tolik nepůjde o výběr prominentních titulů a filmařů, ale že se nůžky více rozevřou ve prospěch menších produkcí a národních koprodukcí,“ soudí Konečný.

To, že jsou české filmy více vidět, kvituje. Přesto upozorňuje na setrvalé stigma hraných filmů. „Chtělo by to proniknout ještě do vyšších pater. České filmy jsou vybírány do nesoutěžních sekcí nebo vedlejších soutěží. Ale bylo by fajn, kdyby se alespoň jednou ročně objevil náš film v soutěži hlavní a prestižní, která je nejvíc sledována a kam jsme byli například v 60. letech zváni. Tahle meta na nás ještě pořád čeká,“ uzavírá.

České filmy na Berlinale

2011 - Osmdesát dopisů, Dům, Nesvatbov



2016 - Já, Olga Hepnarová, Ani ve snu



2017 – Masaryk, Pátá loď



2018 – Tlumočník, Ne dotýkej se mě, Až přijde válka



2019 - Pouštět draka (krátký animovaný)



2020 – Šarlatán, Služebníci, Lístek (krátký animovaný)



2021 - Smolný pich aneb Pitomý porno



2022 – Kdyby radši hořelo, Podezření (tv série), Zuza v zahradách (krátký animovaný), ve vývoji Kafka a Pramen