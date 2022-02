České Podezření míří na Berlinale. Temné seriály dnes táhnou, říká Štěpán Hulík

„S berlínským festivalem mám pevné vazby, budu na dálku s vámi a věřím, že náš aktuální snímek si získá diváky i bez mé účasti,“ vzkázala herečka z Paříže s tím, že se cítí dobře a nemoc má jen lehký průběh. Festivaloví dramaturgové se rozhodli předat jí cenu alespoň symbolicky. „Posíláme se Zlatým medvědem i naši lásku a pozdravení do jejího pařížského domova,“ oznámili šéfové Berlinale Mariette Rissenbeek a Carlo Chatrian s nadějí, že za čas bude moci herečka přijet do Berlína osobně.

Připojí se na dálku

Zlatého medvěda jí předají podle plánu v rámci slavnostního úterního večera v hlavním festivalovém centru Berlinale Palast, herečka se připojí na dálku z Francie a pozdraví diváky. Poté bude promítnuta její novinka À propos de Joan z dílny režiséra Laurenta Larivièrea, kde hraje Huppert ženu, kterou setkání s dávnou láskou vrátí do míst jejího mládí. Plánovaná živá debata Berlinale Homage: In Conversation with Isabelle Huppert je zrušena.

Oficiální část festivalu potrvá do středy, kdy poroty oznámí vítěze, poté bude Berlinale ještě čtyři dny otevřené široké veřejnosti.