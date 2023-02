Začíná Berlinale. Představí Supersílu z Ukrajiny i slávu a pád smartphonu

Pocta Spielbergovi, Ukrajina očima Seana Penna a devatenáct filmových soupeřů. To je jen namátkou program letošního Mezinárodního filmového festivalu Berlinale, který v německé metropoli začíná ve čtvrtek večer.

Berlinale zahájí americká komedie She Came to Me s Peterem Dinklagem | Foto: se svolením Berlinale