Berlinale vyhrál španělský film Alcarrás, jenž nastoluje bolestné bourání tradic

Broskvový sad, nebo solární panely? To je otázka, kterou si kladou hrdinové vítězného filmu Berlinale Alcarrás. Jeho španělská režisérka Carla Simón, jež si ve středu večer odnesla Zlatého medvěda za nejlepší film, se v něm zamýšlí nad proměnami naší planety. V rámci večera udělili porotci Mezinárodního filmového festivalu i další ceny. Velkou cenu poroty získal korejský filmař Hong Sangsoo za snímek The Novelist´s Film, druhou Cenu poroty vyhrál mexický film Robe of Gems.

Vítěz Berlinale: španělský snímek Alcarrás | Foto: Berlinale