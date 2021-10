Scénář příběhu, u něhož se poprvé sešly tři generace Svěrákových - Zdeněk, Jan a jeho syn František, vychází z knih Povídky a Nové Povídky Zdeňka Svěráka.

„My nijak nehlásili, že spolu už nic nenatočíme. Ale že to bude zrovna tohle, to mě nenapadlo. Bylo to od Honzy milé,“ svěřil se před natáčením autor předlohy, kterému Jan Svěrák věnoval film jako dárek k narozeninám. Ve scénáři, který napsal tentokrát režisér sám, propojil tři povídky z otcových knížek, přičemž jedna dala snímku i titulní název.

Povídky hrají ostatně roli i v životě hlavního hrdiny, starého spisovatele Šejnohu, jemuž do všedních dnů vstupují postavy z jeho vlastních knih.

Ty ztvárnili například Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Ondřej Vetchý, Vladimír Javorský nebo Jitka Čvančarová. Šejnohu hraje Zdeněk Svěrák, jeho ženu Daniela Kolářová, s níž si zahrál už ve filmu Vratné lahve.

„Když jsem viděl první záběry, zhrozil jsem se, jak se hrbím a šourám. Příští den jsem nastoupil rázným krokem a narovnán, ale režisér s kameramanem mi omlazování zakázali. A tak mě ve filmu uvidíte takového, jaký jsem. Prý je to komické, ale mně to připadá spíš tragické,“ poznamenává k hotovému filmu Zdeněk Svěrák.

Film o hledání životní harmonie

A co chtějí tvůrci divákům předat? „Betlémské světlo je o hledání životní harmonie, o hranici mezi vyrovnaností a rezignací, což bývá hodně těžké. Tohle vážné téma rozptylujeme humorem,“ dodává Jan Svěrák.

Za kamerou stál Vladimír Smutný, který spolupracuje se Svěráky už od filmu Kolja. Na Betlémském světle se podíleli také architekt Jan Vlasák a kostýmní návrhářka Simona Rybáková. Ke střihu pustil režisér po letech spolupráce s Aloisem Fišárkem svého syna Františka Svěráka.

„Byli jsme celé léto na rodinné chalupě a zároveň v práci. Na půdě v bývalé dětské klubovně vznikla střižna a tam se naše tři generace každý den mohly scházet nad společným dílem. Do konce roku na něm budou pracovat ještě zvukaři, trikové studio a hudební skladatel Ondřej Soukup,“ doplňuje režisér.

Film vstoupí do kin o měsíc dříve, než byl původně ohlášen, už v březnu příštího roku. „Bude v té době kompletně hotový, není důvod, proč otálet,“ soudí Jan Svěrák.