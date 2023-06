Nová dokumentární minisérie televize Prima nazvaná Bez lítosti je ojedinělou sondou do existence vrahů odsouzených na doživotí. Divákům přinese výpovědi nejen osmi nejhorších zločinců, jejichž činy se dostaly do popředí zájmu médií, ale i kriminalistů. První díl, který si bere na paškál sedminásobného vraha Jaroslava Stodolu, mohou diváci sledovat 1. července, další pak na prima+.

Kromě Jaroslava Stodoly, který své zrůdné činy prováděl za pomoci manželky Dany, přičemž ona byla hlava a on ruce, si kamery všímají dalších sedmi „výtečníků“. Jsou mezi nimi například Michelle Sudků – vražedkyně ze Smíchova, Juraj Kučerák – vrah se sekerovým syndromem, Miloslav Širůček – vrah své vlastní rodiny či Rudolf Fian – aktér metanolové aféry.

„Za sebe musím říct, že vězeňství odvádí dobrou práci a vězni si tresty zaslouží,“ říká na adresu projektu jeho autorka Martina Eretová.

Samotnému natáčení předcházela obrovská příprava. „První, co jsme museli udělat, bylo představit projekt Vězeňské službě, ukázat jí pilotní díl a vysvětlit, že nechceme dělat z vrahů celebrity. Oslovit jsme museli i Policii České republiky, protože minisérie není jen o životě daného vraha, ale je tam samozřejmě rozebrán i případ, který spáchal. Do některých dílů se nám tak díky policii podařilo sehnat naprosto exkluzivní materiály, a to například záběry z bezpečnostních kamer, které doposud nebyly nikde zveřejněny. Myslím si tedy, že diváci budou opravdu mnohdy hodně překvapeni,“ podotkla Eretová.

Jednoduchý podle ní nebyl ani první kontakt se zločinci, protože si s nimi není možné zavolat. Tvůrci si tak vytipovali příběhy a konkrétní vězně, kterým pak Eretová psala dopisy rukou. V nich se jim snažila vysvětlit cíl a povahu minisérie. Pro řadu vězňů tak byla už jen samotná korespondence vytržením z jejich denní rutiny, protože jim čas za mřížemi ubíhá úplně jinak.

Legrační Stodola

Při rozhovoru s nimi se pak snažila být empatická a chápavá, jinak by se jí neotevřeli. „Snažila jsem se držet si od detailů případů trochu odstup. Musím říct, že jeden z odsouzených mě překvapil, a to Jaroslav Stodola, člověk, který vlastníma rukama zardousil sedm seniorů. Natáčení s ním bylo celkem veselé, byl legrační. I dozorci přiznávají, že je to takové jejich sluníčko. Ano, spáchal strašné věci, ale takto teď působí,“ přiblížila autorka projektu, podle níž byly i případy, kdy mezi ní a vězněm byla z bezpečnostních důvodů mříž.

„Docela důležitou věcí je to, že z vrahů opravdu nechceme dělat hvězdy. Dostali prostor vypovědět svoji verzi toho, co se stalo. A my jsme hledali odpověď na otázku, jak se z člověka stane vrah. Zajímalo mě, jestli jsou třeba nějaké společné prvky. Taky mě překvapilo, že se všichni vězni litovali, ale takovou tu opravdovou, upřímnou lítost nad tím, že zmařili život někoho jiného, jsem tam úplně nezažila,“ dodala Eretová.

Nutno dodat, že v nápravných zařízeních v Česku pobývá více než 22 tisíc lidí, 49 z nich si odpykává doživotní trest za obzvlášť závažné zločiny.

Profily sledovaných vrahů:



Jaroslav Stodola

Pochází z chudé, problémové rodiny. Sám o sobě říká, že není moc chytrý. Vyučil se obuvníkem, ale už od mládí měl problémy s alkoholem a se zákonem. Je milovníkem žen. Několikrát skončil ve vězení za krádeže a výtržnosti. Pak potkal svou bývalou sousedku Danu, se kterou se oženil. Nechtělo se jí pracovat, a tak manželé začali přepadat a později i vraždit staré lidi v okolí svého bydliště, o kterých věděli, že mají peníze. Vraždil Stodola, škrtil je. Poté, co zavraždil dvě ženy a jejich matku těžce zranil, se pokusil o sebevraždu, ale Dana ho zachránila.



Nakonec policie manžele zatkla. Jaroslav se nejdřív snažil brát vinu na sebe, ale když zjistil, že se na něj jeho žena pokouší hodit vraždu, kterou spáchala sama, otočil a policii přiznal, jak se vše odehrávalo a že u vražd byli vždy oba. Zabil sedm lidí a má doživotí.



Josef Kott

Pochází z dobré rodiny. Za komunismu byl důstojníkem u pohraniční stráže. Chvíli pracoval i v ochranné službě na Hradě, kde hlídal Gustáva Husáka. Poté se vrátil k pohraničníkům, kde ale ukradl trezor, aby se pomstil veliteli, a skončil ve vězení. Pak už to s ním šlo z kopce. V jednom vězení se setkal s Michalem Kutílkem. V roce 1990 byli oba propuštěni na amnestii a rozhodli se vykrást firmu, ve které Kott kdysi pracoval.



Následující události Kott popisuje jinak než Kutílek a policie - podle Kotta Kutílek vrátného ve firmě zastřelil jeho vlastní pistolí, poté nabrali do auta stopařky, které Kutílek v lese ubodal. Druhý den se vypravili do Prahy, kde zastřelili a okradli taxikáře. Po cestě zpátky postřelili britského řidiče kamionu, který zázrakem přežil. Vše se odehrálo v průběhu 26 hodin. Oba byli odsouzeni na doživotí. Kott dodnes tvrdí, že je nevinný.



Michelle Sudků

Vyrostla v Doksech v adoptivní rodině účetní a učitele. Odmalička prý slyšela hlasy, které jí říkaly, že je kluk. Zhruba v osmi letech, poté, co na ni byla její matka zlá, zabila psa, což jí přineslo sexuální uspokojení. Vystudovala střední zdravotnickou školu. Několik let intimně žila s vdanou ženou a jejím mužem, pak se ženou přeoperovanou z muže. Měly chovnou stanici koček, z nichž Michelle jednu zabila a opět se u toho sexuálně uspokojila.



Po rozchodu s partnerkou se nechala přeoperovat na muže. Po hormonální léčbě se stala agresivní. Jednoho dne napadla v pražské kavárně na Újezdě ženu, chtěla ji zabít a znásilnit. To se jí ale nepovedlo. Přivolaná hlídka ji odvezla do Bohnic, odkud byla po čtrnácti dnech propuštěna. Zamířila na Smíchov, kde si v obchodě vzala z regálu nůž a ubodala kolemjdoucí, jen aby lékařům dokázala, že je blázen. Dostala 25 let a poté půjde do detence.



Juraj Kučerák

Narodil se v romské osadě na východním Slovensku. Jeho rodiče se o něj nestarali, matka utekla a otec skončil v blázinci. Pak se o něj starala babička, která ale výchovu nakonec nezvládala. Juraje nechala odvézt do dětského domova. Tam se potkával i znovu rozcházel se svými sourozenci. Miloval svého bratra, ale když ho dali do jiného domova, už ho nikdy neviděl.



V osmnácti letech vyrazil do Karviné, kde žila část jeho rodiny. Žil ze sociálních dávek, bydlel u strýce, jehož jednou napadl sekerou. Pak šel do vězení.



Po propuštění napadl i svou patnáctiletou vzdálenou příbuznou, se kterou údajně chodil, poté se v opilosti pohádal se strýcem a ubil ho sekerou. Tělo schoval ve sklepě a měsíc tam takto žil. Když pak zavraždil známého kvůli penězům, opět sekerou, byl záhy dopaden. Dostal doživotí.



Lukáš Kopecký

Pochází z dobré rodiny z Hulína na Kroměřížsku. Jako mladý začal boxovat a utrpěl několik otřesů mozku. Kvůli sportu nemá ani střední školu. Boxoval a živil se pácháním trestné činnosti – provozoval nevěstinec, přepadal lidi, byl odsouzen za vydírání.



Měl přítelkyni, kterou ale neustále podváděl – i s prostitutkami. Když mu bylo 21 let, seznámil se s její bývalou spolužačkou a stali se milenci. Po jedné hádce, údajně kvůli tomu, že Lukášova oficiální přítelkyně otěhotněla, ji Lukáš začal škrtit. Když si myslel, že je mrtvá, začal po sobě utírat otisky prstů. V ten moment se ale dívka začala probouzet, a tak ji podřízl. Dostal 25 let vězení.



Rudolf Fian

Aktér metanolové aféry. Pochází z Orlové na Karvinsku, narodil se jako pohrobek, jeho otec, horník, zemřel při nehodě na šachtě. Po vojně a nevydařeném manželství začal podnikat na černém trhu s lihem. Když se oženil podruhé, nechal toho a dvanáct let pracoval jako horník, pak byl ale na šachtě zraněn. A když mu začaly docházet peníze, k černému trhu s lihem se vrátil. Tvrdí, že chtěl jen pomoci svým dvěma kamarádům a nevědomky zprostředkoval obchod, kterým se mezi lidi dostal metanol. U soudu prý lhal a bral to na sebe, aby pomohl svému kamarádovi. Oba byli za obecné ohrožení odsouzeni na doživotí.



Tomáš Vít

Jako dítě byl adoptovaný. Hodně zlobil a neměl moc kamarádů. Rád lepil modely vozidel z druhé světové války. Na střední škole byl problémový, prý byl obětí šikany. S oblibou chodil sám s detektorem kovu po lesích a hledal starou válečnou munici. Začal hodně kouřit marihuanu, kradl doma peníze a nakonec odešel z domova a chvilku žil jako bezdomovec.



V osmnácti letech dostal od rodiny druhou šanci a mohl bydlet v bytě své tety. Jednoho dne, poté, co vykouřil nějaký nový druh marihuany, mu bylo špatně a šel zaťukat na sousedy, devadesátiletý manželský pár, jestli mu nedají nějaký prášek. Když mu zavřeli dveře před nosem, násilím se natlačil dovnitř a oba zavraždil nožem a kladivem. Je nejmladší doživotně odsouzený v ČR.



Miloslav Širůček

Pochází z na první pohled obyčejné rodiny – otec školník a matka úřednice. Otec byl prý ale hodně přísný a často ho bil. Navíc pod záminkou opravny aut legalizoval kradená auta a naučil tomu i Miloslava. Ten se tak už v osmnácti letech začal živit krádežemi aut, za což byl i několikrát trestaný.



Jeho vztah s otcem byl hodně složitý, nedokázal se od něj oprostit a zároveň se s ním neustále hádal. Situace eskalovala, až jednoho dne vzal Miloslav otcovu legálně drženou zbraň a zastřelil svého mladšího bratra, otce a nakonec i matku, kterou ale podle svých slov miloval. Poté s těly žil tři dny v domě. Když mu zavolali policisté, protože lidé začali jeho rodinu postrádat, přijel sám na policejní stanici a ke všemu se přiznal. Byl odsouzen k doživotí.