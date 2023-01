„Boj o klidné soužití členů dvou rodin, z nichž je každý velmi odlišný, bude jedním z hlavních témat nových Kukaček. Kde jsou hranice naší trpělivosti, našich výchovných priorit, naší schopnosti obětovat se pro druhého, aby vše fungovalo k prospěchu dvou kluků, kteří se na sebe už dávno napojili? Tyto a mnohé další otázky budeme v seriálu nastolovat. Pokračování Kukaček se odehrává asi čtyři měsíce poté, co jsme náš příběh opustili, a současně se vrací k tomu, co se za zmiňovanou dobu událo,“ uvádí Biser A. Arichtev.

Říkáte, že druhá série Kukaček bude v porovnání s tou první ještě napínavější. V čem?

Právě v tom, že obě rodiny mají velkou vůli se sžít, ale moc jim to nejde. Je tam velké emocionální napětí a je to velmi dramatické. Člověk by řekl, že teď, kdy už víme, kdo děti v porodnici vyměnil, bude vše jednodušší, ale není tomu tak. Nejen dospělí, ale i sami kluci situaci nějak vnímají a řeší ji po svém. Často jsou spolu, mezitím co rodiče to při nejlepší vůli nezvládají. Někdy, i když se snažíte s někým vyjít v dobrém a děláte to v duchu svého nejlepšího přesvědčení, to ten druhý nemusí přesně takto vnímat. A toho budeme svědky ve druhé řadě.

Kluci jsou na sebe tak napojení, že spolu chtějí být i v nemoci…

Ano, popisuje to scéna, kdy jeden z kluků dostane neštovice a měl by být izolovaný, tedy rodiče tomu tak chtějí. Ale Jakub chce být s Tomášem, nechce se od něj odloučit. Takže rodiče stojí před nelehkou otázkou, zda nechat nakazit i druhého kluka. Snad můžu prozradit, že se tak stane a oba pak spolu stráví nějaký čas na chatě, kam odjedou. Tam se mimochodem otevírá i další rovina příběhu spočívající v tom, že Tereza v podání Marty Dancingerové se snaží zjistit nějaké informace o své matce, která ji v útlém dětství opustila. Je to pro ni kromě dětí jedna ze zásadních věcí. Chce se s matkou setkat, aby konečně zjistila, co se vlastně před lety stalo. Ztvárňuje ji Jana Kolesárová.

Jak probíhá vaše kooperace se scenáristou Janem Coufalem? V případě prvních Kukaček se prý nechal inspirovat vlastní zkušeností – bylo to právě díky tomuto jiné, silnější?

Jeho zkušenost byla, myslím, velmi okrajová… Jan má velkou rodinu, čtyři děti, žije na venkově a mám za to, že jeho zkušenost pro psaní příběhů, jakým jsou Kukačky, jim dává dobrou barvu. A mně se to dobře dělá, protože situace, o kterých jsme točili, popsal velmi zajímavě. Navíc členové našich seriálových rodin jsou živočišní, takže se pořád bylo čeho chytat. S Janem spolupracujeme velmi úzce, v kontaktu býváme už při tvorbě scénářů – bavíme se, co v nich bude, nebude, jak to bude, debatujeme o jednotlivých scénách… Vycházíme spolu i lidsky, což je ideální stav. Taková spolupráce je i z mého pohledu důležitá, abych pochopil záměr autora a tím pádem se ve své interpretaci co nejvíc přiblížil jeho představám.

Co byste řekl na adresu dětských herců? Jaká s nimi byla spolupráce a vyvinula se nějak oproti první sérii?

Kluci jsou starší, daleko rychleji chápou, co po nich chceme, takže se mi režírují lépe. Důležité pro mě bylo zachovat co nejvíc z jejich dětského světa, aby byli co nejautentičtější, jejich určitou křehkost, která se s věkem vytrácí. Jinak bylo zajímavé sledovat herce, kteří si pamatovali náladu seriálu, jak se novým situacím v druhé řadě snaží chodit naproti. Mým úkolem bylo je trochu brzdit. Aby postavy nepředjímaly, co se stane, situace nebyly už dopředu odhalitelné a nepůsobily vypočítavě. Výhodou bylo, že odpadlo vysvětlování toho, co v ději funguje a co ne.

Na kontě máte dobové seriály i ty ze současnosti, jako jsou Horákovi, Vyprávěj nebo První republika, režijně se teď podílíte i na natáčení Zlaté labutě. K čemu tíhnete víc?

Není podstatné, jestli jde o příběh ze současnosti nebo o dobovku. Pro mě je nejdůležitější téma, dobře vystavěný příběh a postavy. Tohle všechno dohromady má přednost před dobovými kulisami.

O Kukačkách:



Příběh rodiny Holcových a Kadlecových, který měl televizní premiéru 8. ledna 2021, se stal nejsledovanějším pátečním seriálem České televize od roku 2008. Pustilo si jej přes 4,5 milionu dospělých diváků. Každou z třinácti epizod první řady vidělo průměrně více než 1,7 milionu lidí. Z pohledu diváckých skupin zasáhl nejvíce ženy starší pětačtyřiceti let.



Hlavní role ztvárňují Sabina Remundová, David Novotný, Marta Dancingerová, Marek Adamczyk, Viktor Sekanina a Theodor Schaefer.