Zdroj: se svolením České televize

Televarieté

Pořad patřil k nejdéle uváděným v československé, potažmo české televizní historii. S nápadem na jeho uvádění coby varietní show přišel v roce 1970 šéfredaktor televizní zábavy Vladimír Dvořák poté, co v roce 1964 navštívil pařížský klub Olympia, kde se program skládal z výstupů zpěváků, tanečníků a artistů. Po přestávce pak následovala hodina věnovaná jedinému umělci. Dvořák tedy naplánoval pořad jako show s mezinárodním obsazením. Ve druhé polovině sedmdesátých let mu u nás tvrdě konkuroval východoněmecký Ein Kessel Buntes. Televarieté, jehož protagonistkou byla v běhu let vedle Dvořáka i Jiřina Bohdalová, bylo vysíláno až do roku 1998.

Ať už si o něm myslí kdokoli cokoli, šlo o televizní zábavu, jejímž prostřednictvím mohli diváci sledovat i vystoupení umělců nejen ze socialistického tábora. Mnohokrát v něm účinkovali i hosté ze SRN, Francie či Itálie. Na Televarieté letos na ČT1 vzpomenou i Adéla Gondíková a Richard Genzer v pořadu Silvestr – pořád nás to baví.