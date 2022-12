Tentokrát na Kačině práci neměl; vše se večer a až do noci točilo kolem scén v knihovně s účastí Any de Armas (ta se celosvětově proslavila rolí Bond girl nebo ztvárněním Marilyn Monroe). Přednedávnem, uprostřed listopadu, se zde ale natáčela i scéna v kapli s Wickem neboli Reevesem osobně. Ten se postavil před kamery také jinde na Kutnohorsku: rovněž uprostřed listopadu filmoval v lokalitě Vysoká, kde po dva dny, přesněji dvě noci, vznikaly noční scény u takzvaného Belvederu: zříceniny kláštera a kaple.

Osmapadesátiletý čahoun Reeves se tam má ještě zanedlouho vrátit, aby kolem poloviny prosince dotočil záběry u zdejších sklepení. Klíčové je nicméně filmování v Praze, kde se přítomnost kanadské hvězdy zatím setkala s největší pozorností.

Série o zabijákovi a jeho okolí

John Wick vstoupil do kin jako příběh zabijáka na odpočinku, který se stane terčem gaunerů nesahajících mu ani po kotníky. Jestliže zlodějíčci vniknou do domu, zabijí psa a ukradnou auto, tohle není občan, který by takové věci nechal plavat; vlastně potěšen, že sám vyvázl s nepodříznutým kejhákem. Tenhle chlápek se vyrazí pomstít. Ovšem naráží na místní mafiány, kteří jsou přece jenom jiná liga než ten póvl vespod: jde o bývalé kolegy. A tohle je prostředí, kde nikdo nikomu nic nedaruje…

Marilyn Monroe jako sexuální oběť. Brutální optika Blondýnky budí vášně

Divácky úspěšný snímek si vyžádal další pokračování. Nejnovější díl série Ballerina bude pojednávat o ruské baletní škole, již její majitelka zřizuje jako zástěrku pro výcvik elitních zabijáků. Vše ze scénáře je zatím utajováno, nicméně spojení s Johnem Wickem by mělo být v tom, že zmiňovanou školu vede jeho nevlastní matka. Přičemž de Armas, v daném díle zřejmě s významnější úlohou než Reeves, podle všeho hraje mladou tanečnici-vražedkyni, jež usiluje o pomstu těm, kteří zabili členy její rodiny.

Je také známo, že se již natáčelo v Praze například na Masarykově nádraží, na vltavské náplavce, v centru Kouřimi nebo ve staré továrně v Semilech. Nyní lze filmaře zahlédnout i v Kolíně.

Advent už bez akčních scén

Pro adventní Kačinu znamenalo působení filmařů zaměřených na akční téma jen epizodu. V předvánočním období zde tradičně nabízejí návštěvníkům rozmanité programy – a jiné to není ani letos. Jen s tím rozdílem, že návštěvníci mohou vstoupit do míst, kde se nedlouho před nimi pohybovaly hvězdné osobnosti.

O prvním prosincovém víkendu Kačina nabídne prohlídky vánočně vyzdobeného zámku, zdánlivě jen čekajícího na příchod hraběte s hraběnkou, přičemž dojde i na připomenutí starých tradic a zvyků. Neděle 4. prosince provoní zámek i vánočním cukrovím a staročeskou zabíjačkou. V zámeckých sklepích budou také připraveny řemeslné dílny a adventní jarmark.

Keanu Reeves jako John Wick a ruští zabijáci u Kutné Hory! Natáčí se Ballerina

Návštěvníci se mohou těšit rovněž na výstavu betlémů ve vstupním rondelu. Nebo na odpolední koncert pěveckého sboru Palášek (v Chotkovské knihovně od 14.00) či na podvečerní koncert sopranistky Markéty Fassati, kterou doprovodí nevidomý klavírista a zpěvák Honza Jareš a saxofonista Roman Fojtíček (od 16.30). Úderem čtvrté odpolední také na druhém zámeckém nádvoří dojde na zapálení druhé svíčky na adventním věnci.

Nechybí ani adventní projekt Darujme společně radost, připravený ve spolupráci s organizací Anima Čáslav – sbírání dárků pro osamělé seniory, které je možné položit pod vánoční stromek v zámeckém rondelu. Žádoucí je rozlišit dárky pro babičky a pro dědečky – třeba cedulkou nebo i barvou balicího papíru. Jako tipy pro dárce organizátoři nabízejí například bylinky, čaje, kávu, hrneček, vitaminy, trvanlivé dobroty, kosmetiku, křížovky pro seniory, pomůcky pro seniory, knihy pro seniory, šál, deku, ohřívací láhev do postele, teplé ponožky, handmade výrobky, společenské hry či dekoraci.