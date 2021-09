„Už léta jsem přesvědčen o tom, že k Bondovi mě posunula jiná, méně známá role. Elegantně oblečený, vzdělaný a zdvořilý muž beze jména z filmu Po krk v extázi, jenž s přehledem a zásadně čistýma rukama obchoduje s kokainem a zároveň se snaží z toho kolotoče vyskočit,“ soudí herec v rozhovoru pro Variety. „Tahle rozkošná krimi z roku 2004 odstartovala mou bondovskou éru.“

Od svého okolí prý slýchal: Poslyšte, ten „Krk v extázi“, to byl vlastně takový váš konkurs, abyste obstál v bondovce, že? „Dlouho jsem vysvětloval, že hrát Bonda bylo v ty roky to poslední, na co bych vůbec kdy pomyslel. Když za mnou přišla poprvé producentka bondovek Barbara Brocolli a roli mi nabídla, koktal jsem cosi jako že si špatně vybrali, že nejsem ten správný typ. Ale všichni kolem tvrdili: Ale vy přece musíte chtít být Bondem! Taková pocta. A já říkal – jasně, jako dítě jsem o něčem takovém možná fantazíroval, taky jsem chtěl být Spiderman kromě jiného. Ovšem nikdy by mě nenapadlo, že se to fakt stane.“

Úžasný čas!

Čas trhnul oponou a z Daniela Craiga je hvězda s pěti bondovkami na kontě. Poslední den natáčení filmu Není čas zemřít byl emotivní. „Najednou jsem si uvědomil, jakou skvělou šanci jsem vlastně dostal a jak klíčovou etapu kariéry mám za sebou. Byl to úžasný čas! Pracoval jsem s tak úžasnými lidmi, jaké jsem nepotkal za třicet let celé herecké dráhy. Barbara se svým týmem pro nás vytvořila nevídaně pohodovou, skoro rodinnou atmosféru. Bude se mi po ní stýskat,“ uzavírá herec, jehož bondovské finále viděli na plátně už včera večer při předpremiéře například členové britské královské rodiny. Diváci včetně těch českých se pak dočkají ve čtvrtek.

Zdroj: Youtube

Craig, který v roce 2006 převzal roli po Pierceovi Brosnanovi, se také vyjádřil ke spekulacím, že by dalšího Bonda mohla hrát žena. „Nemyslím, že je to dobrý nápad. Herečky si zaslouží, aby jim scenáristé napsali do příběhu dobré původní postavy, Bond by ale měl zůstat i nadále mužem.“ Debaty na toto téma vyvolává mimo jiné nová tajemná postava aktuální bondovky, první tajná agentka s povolením zabíjet, kterou hraje Lashana Lynchová.

Ve filmu režiséra Cary J. Fukunagy se kromě ní a Craiga objeví jako hlavní padouch Rami Malek, v roli Bond Girl se vrátí Lea Seydoux, uvidíme také Bena Whishawa a Naomie Harris. Příběh se točí kolem tajné organizace Spectre. James Bond skončil aktivní službu a odpočívá v luxusním apartmá na Jamajce. Když se objeví starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc, je jasné, že relax právě skončil…

Craigovy bondovky v číslech (tržby)



Casino Royale - 616 milionů dolarů



Quantum of Solace - 589 milionů dolarů



Skyfall - 1,1 miliardy dolarů



Spectre - 880 milionů dolarů