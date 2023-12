KVÍZ: Brad Pitt slaví šedesátiny. Jak dobře znáte hollywoodskou hvězdu?

Nestárnoucí Brad Pitt je opět o něco starší. Muž, kterého časopis People označil za jednoho z 50 nejkrásnějších lidí na světě, možná vypadá tak dobře i proto, že je vegetariánem. Ačkoliv on sám si na kráse příliš nezakládá. „Kašlu na to, jak vypadám! Nemám nic proti svému tělu ani proti své tváři, ale jestli člověk je, nebo není hezký, na tom přece nemá žádnou zásluhu,“ prohlásil. A dokázal by to říct i francouzsky, tímto jazykem totiž mluví plynule. Co všechno víte o herci, který se narodil 18. prosince před 60 lety?

Brad Pitt | Foto: Shutterstock