Dannyho parťáci (2001)

Možná jste si všimli, že postava Brada Pitta téměř v každé scéně něco pojídá. Vzniklo to tak, že herci neměli během natáčení čas v klidu se naobědvat, a tak Pitt jedl přímo na place. Pak ho napadlo, že by to mohlo být typickým znakem jeho role Rustyho Ryana, a režiséru Stevenu Soderberghovi se jeho nápad líbil. Mimochodem, herci si natáčení zpestřovali hraním hazardních her, zejména blackjacku. Nejvíc údajně prohrával George Clooney, Matt Damon a Brad Pitt měli naopak šťastnou ruku.