Bridgertonovi baví už i švédskou trojkou. Trochu jim ale dochází dech

Klepy, klepy a zase klepy. A sex a intriky. To je to, co zajímá postavy seriálu Bridgertonovi. Ani zaboha by to ale nepřiznali. Sobě, natožpak druhým. Na Netflixu běží už třetí řada úspěšného amerického projektu o londýnské smetánce z počátku 19. století a opět sklízí ohlas. Hravá červená knihovna říznutá softpornem pro ženy se evidentně trefila do diváckého vkusu. Čechy nevyjímaje. Jen jí už trochu docházejí nápady.

Trvá to, ale Pen a Colin si nakonec vyjeví své city (Nicola Coughlanová a Luke Newton). | Foto: se svolením Netflix