Divadelní hra Brouk v hlavě francouzského dramatika Georgese Feydeaua patří mezi nejhranější autorova díla ve světě i v Česku. U nás ji proslavil už v šedesátých letech v pražském Divadle na Vinohradech režisér Václav Hudeček svou inscenací s Vlastimilem Brodským v hlavní dvojroli Champsboisyho a Boutona. Následné studiové zpracování Brouka z roku 1969 dnes už patří k televizní klasice.

Dramaturgie divadla se ve druhé polovině devadesátých let k tomuto komediálnímu bestselleru vrátila a jeho režií pověřila filmového a divadelního režiséra Jiřího Menzela. Příležitost v něm dostala další silná herecká generace. Premiéra se odehrála 15. listopadu 1996 a inscenace se hrála dvacet let. Záznam, který uvede ČT art, pochází z 6. dubna 2016, kdy se uskutečnila její poslední, 363. repríza. Titulní dvojroli po celou dobu dvaceti let vytvářel Viktor Preiss.

Složka 64

ČT 2, 25. 2., 22:55



Podivné lékařské experimenty, zneužívání a převýchova „necudných“ dívek. Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného stolu? Mrazivý detektivní příběh založený na skutečné kapitole dánských dějin je čtvrtým severským thrillerem natočeným podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel

ČT1, 26. 2., 20:10



Filmová adaptace bestselleru Patrika Hartla, kterou si autor i sám natočil, se stala nejnavštěvovanějším filmem tuzemských kin roku 2021. Hlavními hrdiny jsou čtyři týpci, kteří po čtyřicítce zjistili, že nežijí takový život, jaký si během gymnaziálních let představovali.

V řeči zadrhávající Prvok (Martin Pechlát) se horko těžko snaží uživit svoji početnou rodinu s dalším potomkem na cestě. Režisér reklam a nekonečných seriálů Šampón (David Švehlík) se stává stále cyničtějším a osobní frustraci řeší častým střídáním sexuálních partnerek. Tečka (Hynek Čermák) po návratu z vojenské mise učí na policejní škole, stále žije se svojí všetečnou matkou a trápí se tím, že není schopný sbalit ženskou.

Bohatý podnikatel Karel (Martin Hofmann) řeší, zda prodat, či neprodat svoji firmu zahraničním zájemcům, zatímco se jeho žena Klára cítí v bezdětném manželství čím dál osamělejší. Po útěku z třídního srazu se čtveřice kamarádů rozhodne řešit krizi středního věku dosti svérázným způsobem. Otázka je, zda všichni splní, co si slíbili.

Bohemian Rhapsody

Nova, 25. 2., 20:20



Film je oslavou rockové skupiny Queen, její hudby a především zpěváka Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční kapely prostřednictvím jejího revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou We Will Rock You, We Are the Champions nebo právě Bohemian Rhapsody.

Příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět. Hlavní roli vytvořil Rami Malek, který za ni posbíral spoustu ocenění včetně Oscara.

Zpátky ve hře

Nova CINEMA, 26. 2., 16:05



Gus Lobel byl po desetiletí jedním z nejlepších hledačů baseballových talentů, avšak přes veškerou snahu cítí, že stárne. Vedení Atlanty Braves začíná zpochybňovat jeho úsudek. Gus musí dokázat, že je schopen přizpůsobit se novým technologiím ve výběru talentů a oťuknout nového pálkaře Boa. Jedinou osobou, která by Gusovi v krizovém období mohla pomoct, je jeho dcera, nadějná právnička Mickey. Přes otcův nesouhlas se k němu připojí na jeho poslední scoutské cestě po Severní Karolíně.

Dívka zjišťuje, že její otec na dálku moc dobře nevidí. A tak se alespoň na chvíli stane jeho očima. Při sledování Boa Gus používá nejen Mickeyiny oči, ale také svůj sluch a zjistí, že Bo je sice nadějný a dobrý hráč, ale nedokáže odpálit točený nadhoz, a tak svému týmu doporučí Boa nekupovat. Ve filmu hrají Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake či John Goodman.

Prima ZOOM, 26. 2., 20:00



Je krédo nejextrémnějšího horského maratonu v České republice s názvem Beskydská sedmička jen fráze, nebo se za tím skrývá mnohem víc? Dokument o outdoorovém fenoménu zachycuje nejen jeho vznik a současnost, ale hlavně jeho smysl pro člověka jako takového. Beskydská sedmička, často zkráceně jen B7, je extrémní závod, horský ultramaraton a horský dálkový pochod odehrávající se v Moravskoslezských Beskydech. Jedná se také o mistrovství ČR v horském maratonu dvojic. Vydejte se z Třince do Frenštátu po svých přes celé Beskydy.

Ten pravý, ta pravá?

Prima MAX, 25. 2., 13:55



Keanu Reeves a Winona Ryder spolu ve filmu Dracula vytvořili příběh velké, upřímné a čisté lásky. V komedii Ten pravý, ta pravá? do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty a hned zjistí, že mají vlastně hodně společného: nenávidí ženicha, nevěstu, svatby a ze všeho nejvíc začnou nenávidět sebe navzájem. Oba by chtěli být úplně jinde, nejlépe sami a hlavně se navzájem nikdy nevidět.

Jejich sarkasmus je na akci plné šťastných lidí, kteří se chtějí bavit, postupně od všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí si začít povídat. A když si s někým povídáte a pijete u toho víno, může se nakonec stát cokoliv.