Klimatická změna na stříbrném plátně: Volání filmařů je stále naléhavější

Planeta, klima a my. V posledních letech se filmaři znovu zaměřují na téma naší civilizace, její budoucnosti na Zemi i vztah k ní. Originálním způsobem je pojímá i český film Brutální vedro, který za několik dnů vstoupí do kin a jenž přiléhavým názvem kopíruje to, co nyní venku zažíváme. Život lidí na modré planetě a její občasný vzdor ale tematizují i snímky mnohem starší. Pojďme si některé připomenout.