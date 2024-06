Seriál se bude točit v produkci televize Nova a půjde o komediální krimi seriál. „Podle našich informací od producenta se bude natáčet v budově Obvodního oddělení policie, kde už mají filmaři pro tento účel vyhrazeno několik místností. Dále se bude točit v lázeňském parku, kde vyroste kiosek, který bude sloužit jako taková „drbárna,“ řekla Klára Zubíková, mluvčí poděbradské radnice. Natáčecí štáb by se také měl objevit na labském nábřeží a u občerstvení U Lupiče.

V hlavních rolích se objeví Marek Adamczyk a Sabina Remundová. Filmaři by měli přijet natáčet hned se začátkem prázdnin.

A co říká o chystaném seriálu oficiální anonce? „Svérázná cholerická policajtka Radka zůstala po rozvodu sama s dvěma nesnesitelnými teenagery na krku. Její ex bydlí hned přes ulici a také leze Radce pěkně na nervy. Jako by toho nebylo už tak dost, dojde ke změně i v jejím pracovním životě. Její oblíbený šéf odchází a namísto něj nastupuje pedantský Cyril Beneš. Byť nemohou být rozdílnější, stane se z nich efektivní vyšetřovatelská dvojice, na niž čeká osm případů, jaké Poděbrady nepamatují,“ píše se na stránkách Česko – slovenské filmové databáze (ČSFD).

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podle informací mluvčí radnice mají být vyšetřovanými případy skutečně brutální a bezcitné vraždy. Na druhou stranu by děj měl okořenit situační humor. Jak tomu ostatně bývá v případech, kdy je scénáristou známý filmový publicista Tomáš Baldýnský. Ten byl spoluscénáristou seriálů Comeback a Kosmo. V dávnější minulosti byl také jedním z autorů kultovního komiksu Zelený Raul v časopisu Reflex.

V lázeňském městě hlavně kolem kolonády se točil nový seriál Taneční.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Na seriálu Buldok z Poděbrad se scénáristicky podílí ještě Tomáš Chvála. Režírovat by jej měl Jan Haluza.

Kolik vznikne dílů

O tom, kolik nakonec vznikne dílů, bude záležet na sledovanosti a úspěchu u diváků. Zatím se podle dostupných informací mají točit dva pilotní díly, které by se měly relativně brzy objevit i na obrazovkách. Pokud uspějí, bude seriál pokračovat. Údajně se zatím počítá s osmi připravenými díly.

Poděbrady by se na obrazovkách TV Nova měly v brzké době objevit ještě v jednom seriálu. Před časem filmaři točili na kolonádě v jednom z pekařství záběry do seriálu Taneční. V tomto případě však kolonáda a obchod tvoří jen neutrální kulisy a v seriálu nebude přiznané, že se jedná o Poděbrady. Na rozdíl od chystané komediální krimi série Buldok z Poděbrad.