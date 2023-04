Na filmovém festivalu v Cannes budou soutěžit dva krátké snímky z pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU). Budou součástí sekce La Cinef (dříve Cinéfondation), jejíž program dnes pořadatelé zveřejnili. V soutěži budou ČR reprezentovat film Electra režisérky Darji Kaščejevové a drama režiséra Petra Pylypčuka Osmý den. ČTK o tom dnes informovala mluvčí FAMU Klaudie Osičková.

Festival Palais Cannes 2021

Studentka magisterského programu na katedře animované tvorby na FAMU Darja Kaščejevová za svůj krátký film Dcera, intimní příběh o vztahu dcery a otce, posbírala desítky ocenění v zahraničí včetně sošky studentského Oscara a úzké nominace v hlavním klání americké filmové akademie. Režisérka se pro svoji diplomovou práci inspirovala postavou řecké mytologie Electrou, kterou v autorské vizi převedla do dnešního světa.

Protagonistka filmu se snaží vymezit vůči matce a snaží se pochopit smíšené pocity k otci. Postupně se však izoluje ve svém světě a buduje si vztah ke svému tělu a sexualitě. „Pro strukturu vyprávění mě inspiroval průběh psychoterapeutické léčby. Během sezení se klient točí kolem svých vzpomínek na traumatický zážitek. Přeskakuje z minulosti do přítomnosti, obrazy i vzpomínky se mění. Kombinací animační techniky pixilace společně s hranými scénami jsem mohla dokreslit tuto příběhovou mozaiku,“ vysvětlila film autorka.

I díky úspěchům předchozího filmu Dcera se natáčení studentského filmu Electra proměnilo na česko-slovensko-francouzskou koprodukci. Hlavním producentem je česká společnost MAUR film.

Tématem hraného absolventského snímku Osmý den je dospívání v prostředí striktní náboženské sekty. Film je inspirován osobní zkušeností režiséra a sleduje příběh dospívající Anny, která se spolu se svým vrstevníkem Josefem rozhodne utéct z náboženské komunity a čelit výzvám života za jejími hranicemi.

„Je to výpověď o střetu svobodné vůle a ideologické indoktrinace, které jsou vystaveny děti vyrůstající v tomto toxickém a patriarchálním prostředí,“ uvedl Petr Pylypčuk. „Osmý den pracuje s tématy domácího násilí, pokřivených mezilidských vztahů, sexuality a individuality,“ doplnil. Po osmi letech se jedná o první film katedry režie FAMU, který bude v Cannes uveden.

FAMU letos v Cannes představí také jeden nesoutěžní snímek v programu Cannes Focus Script pro projekty ve vývoji. Bude jím film Gone polského režiséra Piotra Jasińského ze zahraniční katedry FAMU International.

Mezi roky 2011 a 2021 bylo do sekce Cinéfondation z FAMU vybráno pět filmů. V roce 2009 sekci Cinéfondation vyhrál hraný bakalářský film Bába Zuzany Kirchnerové. Výherce sekce La Cinef má možnost prezentovat svůj film v rámci L'Atelier Cannes, který upozorňuje profesionály na slibné projekty a tvůrcům dává možnost dosáhnout na mezinárodní distribuci. Roku 2008 v Cinéfondation soutěžil snímek Naus Lukáše Glasera. A přímo dva filmy v této prestižní soutěži měla FAMU naposledy v roce 2005, a to Slávek the Shit od islandského režiséra Grímura Hakonarsona, a Svědomí od Jana Bohuslava.