Sex s Ježíšem, J.F.K. a Emília Vášáryová zpět v Cannes

/OD ZVLÁŠTNÍ ZPRAVODAJKY DENÍKU/ Tohle mi dělej, to se mi líbí. Jeptiška ve filmu Benedetta, který se představil na festivalu v Cannes, není tak úplně z rodu ctnostných žen. Nizozemského režiséra Paula Verhoevena očividně stále baví provokovat. Před téměř dvaceti lety rozpálil diváky v Cannes erotickým filmem Základní instinkt, v němž Sharon Stone absolvuje policejní výslech v minisukni a takzvaně na ostro, čili dole „bez“. Letos přivezl na Riviéru příběh lesbické jeptišky, natočený podle knižní předlohy Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy z pera Judith C. Brownové.

Benedetta | Foto: MFF Cannes