Jednu z krvavých kapitol Ameriky přivezli o víkendu na festival do Cannes Leonardo DiCaprio a Robert De Niro, kteří jsou hvězdami filmu Martina Scorseseho The Killers of the Flower Moon. Ohlédnutí za bezcitnými vraždami příslušníků indiánského kmene Osedžů ve 20. letech minulého století, jež byly spjaté s tamní naftovou horečkou, má stopáž tři a půl hodiny a detailně celou kauzu popisuje. Na projektu, který lze chápat i jako americkou omluvu za tyto smutné události, se produkčně podílela Apple TV, která přispěla 200 miliony dolarů.

„Fascinoval mě jejich přírodní řád. Osedžové jsou jiní než my, ve všech ohledech. Nikdy by nemohli přijmout evropský společenský model – ve smyslu peněz a soukromého vlastnictví. To je jim cizí. O tom jsem chtěl vyprávět,“ přiblížil v Cannes médiím jednu z výchozích idejí filmu Scorsese.

Do role cynického a manipulativního Billa Hala režisér obsadil Roberta De Nira, svou letitou múzu, se kterou se vrátil na Riviéru po více než čtyřiceti letech, kdy tu v roce 1976 představili Taxikáře. „Je to příběh o naší odpovědnosti, o tom, že jsme jako bílí Američané vůči domorodým národům na naší půdě selhali. Je o (ne)lidskosti, kterou bych chtěl tímhle filmem připomenout.“

Součást americké historie

„Je to velký Martinův majstrštyk a jsem šťastný, že jsem v něm mohl hrát tak neobvyklou roli,“ komentoval Leonardo DiCaprio pro média svou účast ve filmu i postavu Ernesta, jednoduchého chlapíka, který hledá ve 20. letech v osadě Osedžů nový život a zamiluje se do jedné z příslušnic kmene. Je ale manipulován svým strýcem Halem a dlouho odmítá připustit jeho vinu na vraždách.

„Tenhle tragický příběh je částí naší kultury, naší americké historie, kterou musíme znovu a znovu otvírat, aby nezapadla. Trávili jsme dlouhé dny a měsíce v dnešní komunitě Osedžů a povídali si s nimi, poslouchali jejich reálné příběhy a snažili se pochopit, kde je pravda. Je to pro mě nezapomenutelný zážitek.“

Kde je srdce příběhu? To byla otázka, kterou Scorsesemu zkraje práce DiCaprio položil. „Našel jsem ho při psaní se scenáristou Erikem Rothem,“ přiblížil režisér. „Byli jsme se podívat v Grey Horse, u dnešních Osedžů, dali nám večeři, seděli jsme a dlouze povídali. A pak jedna Indiánka, zasvěcená do příběhu, řekla: Mollie a Ernst se milovali, na to byste neměl zapomenout. A já pochopil, že právě tady je to srdce, na které se mě Leo ptal. V těchto dvou postavách – v jejich velké lásce, procházející napříč vší tou hrůzou, kterou osada Osedžů včetně Mollie a jejího bílého manžela Ernesta potkala,“ popsal Scorsese.

Podle něj je DiCaprio mimořádný herec. „Dokáže jít do nitra postavy, prodrat se spletitostí příběhu a být v něm. To je důvod, proč s ním rád pracuji,“ podotkl režisér na adresu herce, s nímž pracoval už na šestém filmu, obsadil ho mimo jiné do snímků Skrytá identita, Prokletý ostrov nebo Vlk z Wall Street.

The Killers of the Flower MoonZdroj: se svolením Cinemart

„Je přirozený filmový herec, takoví všichni nejsou. V každé situaci vidíte v jeho výrazu, co se s postavou děje, co prožívá, i to nejmenší hnutí mysli – je to v jeho tváři, v očích. A kamera to do sebe pohltí,“ ocenil.

Ten kluk je dobrej!

Nový film je prvním projektem, v němž Scorsese přivedl před kameru své dva oblíbené herce – kromě DiCapria Roberta De Nira, s nímž natočil (včetně aktuálního) deset filmů. Mimochodem, právě on režiséra na Leonarda před lety upozornil.

„Bob toho moc nenamluví, většinou řekne něco jako: Je dobrej. Nebo: Na tohle by byl dobrej. Když s Leonardem točil snímek Dospívání po americku, povídali jsme si jednou spolu telefonicky o nějakých jiných projektech. A on najednou povídá: Točím teď s jedním mladým klukem. Měl bys s ním někdy něco udělat. Překvapilo mě to, protože to bylo poprvé, kdy mi Bob někoho doporučil, nikdy se mi do castingu nemíchal. Tenhle kluk je vážně dobrej, řekl. A měl setsakra pravdu.“

Martin Scorsese přivezl do Cannes omluvu za vraždy domorodých obyvatel, film The Killers of the Flower MoonZdroj: se svolením Cinemart

Zóna zájmu

Víkend byl vůbec ve znamení chmurných návratů do historie. Velké pohnutí vzbudil soutěžní film Angličana Jonathana Glazera Zóna zájmu, které znásobil fakt, že v den světové premiéry filmu v Cannes zemřel autor knižní předlohy Martin Amis (Peníze, Londýnská pole). Mrazivý pohled za záclony domácnosti nacistického velitele koncentračního tábora v Osvětimi Paula Dolla čerpal autor předlohy ze skutečných událostí.

Glazerův chladný, odcizený způsob vyprávění koresponduje s bílým sterilním prostředím i chováním rodiny, jež bez jakýchkoli známek citu prožívá všední dny v těsné blízkosti věčně kouřících spalovacích komor. „Židé jsou tam za zdí, musíme ji ale ještě trochu zvýšit, aby nebyly věže tak vidět,“ říká věcně Paulova manželka Hedvika svým návštěvám, zatímco je provází svou chloubou - zahradou s růžemi, altánkem a sypanými cestičkami - zatímco její synek si ve dne hraje s vojáčky a po nocích se zlatými zubními protézami…

Zóna zájmu, jiný pohled na téma holocaustuZdroj: se svolením MFF Cannes

Horor za zdmi

Glazerův tým připravoval natáčení pečlivě a důkladně, přes čtyři měsíce budovali architekti Hedvičinu filmovou zahradu podle režisérova zadání, a také neútulně studené interiéry domu se srovnanými postelemi, porcelánem a dečkami evokující motiv německé „čistoty (rasy)“.

„Martin Amis napsal postavu Paula Dolla podle Rudolfa Hösse, skutečného velitele v Osvětimi, válečného zločince,“ vysvětlil v Cannes režisér.

Filmový festival v Cannes otevře Johnny Depp. S parukou, hůlkou a kurtizánou

„Když jsem knihu přečetl, začal jsem si zjišťovat detaily kolem něj a jeho ženy Hedwigy. Věnoval jsem tomu dva roky, spolupracoval jsem s muzeem v Osvětimi a dalšími institucemi. Hössovi opravdu bydleli hned vedle tábora tak, jak to ukazujeme ve filmu. Měli dům a velkou zahradu se zdí, jež je dělila od všech zvěrstev, která se tam odehrávala. V tom kontrastu mezi pohodlím, které Hedvika budovala, a hororem za zdí, bylo něco šíleného a zároveň fascinujícího – ve smyslu filmařském samozřejmě.“ Vynikající výkony podávají ve filmu respektovaná německá herečka Sandra Hüllerová a Christian Friedel.

Chceme dřív do penze!

Rušno bylo o víkendu i na ulicích mimo festival. Někteří zdejší obyvatelé včetně starých lidí se vydali jedním z bulvárů městem a s transparenty a písněmi se přihlásili k Francouzům v jiných městech, kteří kritizují současnou politiku prezidenta Emmanuela Macrona, respektive jeho důchodovou reformu, jež má přinést pozdější odchod do důchodu.

„Ne do penze v 64 letech!“ hlásaly cedule. Sám prezident dostal co proto – jako figurínu ho během průvodu vyhazovali demonstranti z plachty do vzduchu a posléze znectili rendlíkem na hlavě. Svým způsobem také filmová show, i když mimo plátna canneského festivalu.