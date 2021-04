Cannes odtajňuje první hvězdy. Dorazí oscarová kráska i hvězda Star Wars

Miláček Francouzů Marion Cotillardová a Kylo ze Star Wars Adam Driver. To jsou první celebrity, které ohlašuje mezinárodní filmový festival ve francouzském Cannes. Měli by doprovodit film Annette, v němž hrají a který festival na Riviéře v létě otevře. Oznámilo to dnes médiím vedení festivalu.

Marion Cotillardová v Annette | Foto: MFF Cannes