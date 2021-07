Komu vázne mobil nebi připojení, tomu přispěchají u vchodu na pomoc studenti s telefonem vlastním. Prezident festivalu Thiery Fremaux, který na večeři s novináři zářil a řečnil půvabně ve stoje na židli, potvrdil, že hosté jsou disciplinovaní a poděkoval všem za srozumění s přísnými pravidly. Jediný hvězdný host, který nepřijede, je Francouzka Léa Seydoux. Má pozitivní text na koronavirus, a tak podle vyjádření festivalu zůstává v pařížské karanténě.

Bond Girl v karanténě

Dnes už slavná Bond Girl na sebe v Cannes upozornila před osmi lety ve filmu Život Adéle, odvážném erotickém příběhu lásky dvou mladých žen, který tu vyhrál Zlatou palmu. Pro cenu si přišla už bez modrých vlasů, v nichž postavu hrála, zato se stejnou jiskrou, jakou předvedla na plátně. Krátce nato už role jen pršely – Grandhotel Budapešť, Kursk, Je to jen konec světa, Deník komorné, Slitování. A Sam Mendes v ní našel novou Bond Girl. Objevila se ve filmu Spectre, v létě ji potkáme v další bondovce Není čas zemřít, kterou pandemie několikrát odsunula.

Zjištění, že francouzská hvězda nedorazí, její fanoušky zaskočilo a některé dívenky postávající před kobercem u festivalového paláce byly na zhroucení. „A koho teda místo ní uvidíme?“ ptaly se mezi sebou a horečnatě lovily v programu další jména k filmům Wese Andersona Francouzskádepeše Liberty, Kansas Evening Sun a France režiséra Bruno Dumonta.

Jason Bourne na Riviéře

Mimořádné pozornosti se po návštěvě Jodie Fosterové těšil o víkendu Matt Damon. Choval se nenápadně a opatrně, přesto ho publicisté na okamžik zastihli na novinářské terase, a tak neutekl několika selfíčkům. Rozdával je s nevídanou trpělivostí. Do Cannes přijel slavný agent Jason Bourne s filmem Stillwater, který natočil tvůrce oscarového Spotlightu Tom McCarthy.

Naposledy se Damon na Riviéře blýskl v roce 2013 v opulentním dramatu Stevena Soderbergha Liberace!, kde ztělesnil přítele fenomenálního hollywoodského baviče Liberaceho proslulého svými excentrickými kostýmy, jenž zářil na přelomu 70. a 80. let a který tajil svou homosexualitu. Zahrál ho strhujícím způsobem Michael Douglas. Právě na oba kolegy Damon během svého setkání s diváky v Cannes zavzpomínal. „Je dobré, když má člověk po boku zkušené a intuitivní hráče, kteří si nehýčkají své ego, ale vnímají i ostatní před kamerou. Michael i Steven jsou velcí profesionálové a navíc skvělí lidé. Co si může herec při natáčení víc přát?“

Poklonu vysekl také herci Benu Affleckovi, s nímž ho pojí čtyřicetileté přátelství, poprvé se potkali, když jim bylo deset a osm let. Na place se sešli několikrát, mimo jiné v ceněném komorním snímku Dobrý Will Hunting. Chválil také další režiséry. „Natáčení bylo mimořádně obtížné a vypjaté, neobešlo se bez občasných úrazů, ale byl to záslužný počin. Ten příběh byl neuvěřitelný. Jsem rád, že si mě Steven vybral a já mohl být u toho,“ řekl na adresu válečného snímku Stevena Spielberga Zachraňte vojína Ryana ověnčeného Oscary.

Zase společně v kině!

V aktuálním filmu Toma McCarthyho hraje Damon drsného chlapíka z Oklahomy, který svádí boj za vysvobození dcery z francouzské věznice, kam se dostala nešťastnou souhrou okolností. Na cestě za znovuotevřením jejího případu se sblíží s osamělou Francouzkou a její malou dcerkou, jejich křehké přátelství a důvěra se ale začne komplikovat ve chvíli, kdy hrdina kvůli své posedlosti dopadnout viníka dívenku ohrozí. Film běží mimo soutěž, o cenu tedy bojovat nebude, už teď má ale mnoho zájemců o evropskou a další distribuci.

„Jsem v Cannes s pátým filmem, ale letos jsem se před slavnostní premiérou cítil, jako by to bylo poprvé,“ svěřil se herec médiím. „Bylo velmi emotivní vrátit se zase do sešlosti festivalových diváků v sále a slyšet dlouhý potlesk. Noc Stillwateru byla jiná než v předešlých letech. Vše se změnilo. Nikoho z nás ještě před rokem a půl nenapadlo, jak moc budeme od sebe navzájem naráz odstřiženi. Jsem šťastný, že jsem mohl s Tomovým týmem zažít v Cannes tuhle velkou noc návratu, i když byla v rouškách, a že jsme byli zase všichni společně. I s diváky.“