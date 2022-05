Zlatou palmu si z Cannes odváží švédský režisér Ruben Östlund, jehož filmy jsou pověstné pronikavým pohledem na společnost. Kousavá černá komedie trojúhelníku smutku líčí cestu mladého páru na luxusní zaoceánské lodi ve společnosti bohaté smetánky. Loď je zmítána bouří a mořskou nemocí a schyluje se ke katastrofě, do sebe zahleděná společnost ale do poslední chvíle zachovává dekorum. Teprve tvář v tvář drsné realitě musí přijmout změnu dosavadní hyerarchie vztahů a důležitosti. Režisér byl druhým triumfem na prestižním festivalu zjevně zaskočen. Zlatou palmu si odvezl už před pěti lety za snímek Čtverec. Děkoval mocnými gesty všem, kteří s ním film natočili, včetně některých herců, kteří ceremoniálu přihlíželi ve Festivalovém paláci v sále. Nakonec přiměl publikum pořádně od plic pro radost zařvat.

Žádný jasný favorit podle slov hlavní poroty letos nebyl, ceny se dostaly i na další filmy – mimo jiné na korejského režiséra Parka Chan-Wooka, jehož noirově laděnou detektivku s prvky love story Dicision to Leave uvidíme stejně jako Trojúhelník smutku v našich kinech.

Návrat v plné síle

75. ročník přehlídky na Riviéře se letos vrátil v plné síle. Z loňského omezeného režimu převzal už napořád prodej a rezervaci lístků online, zrušil tištěné materiály a spotřebu papíru, zdůraznil principy udržitelnosti a podporu zelené planetě. S velkou radostí všichni přivítali možnost osobních setkání, a to včetně filmového trhu, který se vrátil do starých kolejí.

Hvězdy Hollywoodu

Festival ozdobil v prvních dnech se vší parádou a autentickou letkou v oblacích Tom Cruise, finále patřilo Tomu Hanksovi s hudebním filmem Baze Luhrmanne Elvis a Madsi Mikkelsenovi. Slavný dánský herec, který loni světu představil úspěšný oscarový Chlast, přijel na oblíbenou moderovanou talk show Rendez vous. „Byl jsem trochu nervózní z toho, že ukazujeme na plátně chlapy, co pijí ve škole chlast z termosky a budeme se tvářit, že je to přínos kreativitě. Nečekal jsem, že to bude mít takový úspěch, zjevně film a jeho téma zarezonovaly napříč zeměmi a diváky,“ řekl publiku na adresu filmu. K herecké profesi dodal.

Ukrajinská sprcha

Lesk festivalu byl letos v zajímavém kontrastu s poctou Ukrajině okupované Ruskem. Nesoutěžní snímek Mariupolis 2 byl studenou sprchou pro všechny, kteří ho viděli. A jeho skromná delegace s přítelkyní padlého režiséra Hanou Bilbrovou, jež vyvezla po jeho smrti natočený materiál z Mariupolu, byla jediná, jež z pochopitelných důvodů nerozdávala úsměvy, ale byla vážnou připomínkou událostí na Ukrajině. Kontroverzním faktem bylo, že někteří ruští novináři nedostali akreditace, přestože se vůči invazi vymezili. Do soutěže naopak přijali snímek Kirila Srebrenikova Čajkovského žena, který podpořil ruský oligarcha Abramovič blízký Putinovi.

Na trh dorazilo přes 90 procent očekávaných producentů a filmařů (v dílnách se prezentovali mladí čeští filmaři Darja Kaščejeva, Tomáš Kazda a Tomáš Weinreb, Petr Jákl tu prodal práva ke svému Janu Žižkovi). Celkem festival navštívilo o pět tisíc lidí více, než se čekalo - 40 tisíc hostů.

Výběr hlavních vítězů

Nejlepší film – Trojúhelník smutku (Ruben Ostlund)



Nejlepší režie – Park Chan-Wook (Dicision to Leave)



Grand Prix – Close a Stars at Noon



Cena poroty ex aequo – EO (Jerzy Skolimowski) a Osm hor (Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen)



Nejlepší scénář – Boy from Heaven (Tarik Saleh)



Nejlepší herečka - Zar Amir-Ebrahimi (Holy Spider)



Nejlepší herec - Song Kang-ho (Broker)



Nejlepší film soutěže Certain Regard – The worst Ones (Lise Akoka & Romane Gueret)