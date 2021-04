Kulturní redaktorky pro vás vybírají pravidelné filmové tipy. Nahlédneme do zákulisí sportu, ochromeného pandemií, se známým hercem se vypravíme do divočiny a vybereme tip z kolekce na HBO, která už koncem března mizí z nabídky této stanice.

Bear Grylls: Muž vs. divočina | Foto: TV Prima

Favoritka (HBO)

Poslední šance. Mezi filmy, které už za pár dnů na HBO nenajdete, je i brilantní britsko-irská Favoritka. Ověnčená Oscarem, Zlatým glóbem a dalšími cenami se do kin vydala před dvěma lety, pokud jste ji ale neviděli, nepropásněte tuto příležitost, stojí to za to. Je začátek 18. století, Anglie ve válce s Francií, závody kachen a pojídání ananasů se však i tak (nebo možná právě proto) těší značné oblibě.