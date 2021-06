Před devíti lety bodovala Michaela Pavlátová v Annecy s erotickou groteskou o fantazii řidičky Tramvaj. Teď si odváží dalši cenu – za rodinnou story z exotického prostředí Moje slunce Mad. Režisérka ji natočila na motivy knihy Frišta novinářky Petry Procházkové.

Režisérka Michaela Pavlátová na festivalu v Annecy | Foto: Negativ

„Je to paradox, původně jsem chtěla dělat úplně jiný film. Jenže se mi nepovedl scénář, což mě dost namíchlo, a tak jsem hledala jiný námět. Zaujala mě knížka Petry Procházkové, o níž se původně uvažovalo jako o hrané adaptaci. Říkala jsem si, že v animované verzi by mohla být zajímavější. Namluvila jsem producentům, že pro ně bude levnější než hraná, i když to není tak docela pravda,“ směje se režisérka, která film dokončovala během lockdownu ve studiu na ostrově Réunion poblíž Madagaskaru.