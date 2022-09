Když tvůrce seriálu Boj a moc Jesse Armstrong při přebírání ceny zmínil nového britského krále Karla III., neobešlo se to bez rozpačité reakce dalších herců a zvuků z publika. „Je to velký týden pro nástupnictví, ve Spojeném království je nový král, my máme toto,“ poznamenal.

Anglický název seriálu je Succession, neboli „nástupnictví“. „Očividně se na našem vítězství podílelo trochu více hlasování než v případě prince Charlese,“ poznamenal Armstrong, kterého vzápětí napomenul herec Brian Cox, který stál hned vedle. „Ponechte to monarchistické,“ řekl. „Neříkám, že jsme ve své pozici legitimnější než on. To necháme na ostatních,“ reagoval Armstrong.

Alžběta II. ve filmu. Zahrály si ji Helen Mirrenová i Olivia Colmanová

Jihokorejský hit od Netflixu Hra na oliheň uspěl v kategorii za mužský herecký výkon, cenu si odnáší představitel hlavní role I Čung-če (Lee Jung-jae). Stal se tak prvním Asiatem, který cenu v této kategorii získal. Ten v děkovné řeči vyzdvihl tvůrce seriálu a rovněž poděkoval divákům ve své rodné Koreji.

Oceněna byla i Zendaya

Nejlepší dramatickou herečkou je Zendaya, která v seriálu Euforie od HBO ztvárnila závislou adolescentku. Ocenění si přitom odnesla již podruhé, poprvé jej získala za stejnou roli v roce 2020. „Každý, kdo miloval Rue nebo se cítí být Rue - chci, abyste věděli, že jsem za vaše příběhy moc vděčná,“ řekla herečka.

Předávání cen Emmy, které letos moderoval komik Kenan Thompson, je po dvou letech pandemie covidu-19 opět plnohodnotným společenským večerem.

Mysliveček na Oscarech? Film Il Boemo půjde do boje o Ceny Akademie

Část doprovodného programu byla na poslední chvíli zrušena z respektu k úmrtí britské královny Alžběty II. Loňský vítěz cen Emmy, seriál Koruna o britské královské rodině, se letos do souboje o ocenění nezapojil. Producent zatím také pozastavil další natáčení.

Přehled hlavních televizních cen Emmy:

nejlepší dramatický seriál - Boj o moc (Succession)

nejlepší minisérie - Bílý lotos (The White Lotus)

nejlepší komediální seriál - Ted Lasso

nejlepší herečka v hlavní roli v dramatu - Zendaya - Euforie (Euphoria)

nejlepší herec v hlavní roli v dramatu - I Čung-če (Lee Jung-jae) Hra na oliheň (Squid Game)

nejlepší herečka ve vedlejší roli v dramatu - Julia Garnerová (Ozark)

nejlepší herec ve vedlejší roli v dramatu - Matthew Macfadyen - Boj o moc (Succession)

nejlepší herečka v hlavní roli v minisériích - Amanda Seyfriedová - Kauza Theranos (The Dropout)

nejlepší herec v hlavní roli v minisériích - Michael Keaton - Absťák (Dopesick)

nejlepší herečka ve vedlejší roli v minisériích - Jennifer Coolidgeová - Bílý lotos (The White Lotus)

nejlepší herec ve vedlejší roli v minisériích - Murray Bartlett - Bílý lotos (The White Lotus)

nejlepší herečka v hlavní roli komediálního díla - Jean Smartová - Stále v kurzu (Hacks)

nejlepší herec v hlavní roli komediálního díla - Jason Sudeikis - Ted Lasso

nejlepší herečka ve vedlejší roli komediálního díla - Sheryl Lee Ralphová - Základka Willarda Abbotta (Abbott Elementary)

nejlepší herec ve vedlejší roli komediálního díla - Brett Goldstein - Ted Lasso